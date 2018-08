Kendt svensk terrorist kan stå foran løsladelse blot et år efter den seneste dom Sidste sommer fik en tidligere terrordømt svensker ni års fængsel ved en græsk domstol. Han er på vej til at blive løsladt nu, oplyser svensk radio.

Han er svensker, dømt for terrorisme sammen med en ung dansker ved en retssag i Sarajevo og blev i 2016 taget i Grækenland, tilsyneladende i gang med at forsøge at komme til Syrien for at tilslutte sig Islamisk Stat.

Det sidste kostede ham ni års fængsel, da han sidste år blev dømt for at være medlem af en terrororganisation.

Nu er han på vej til at blive løsladt af de græske myndigheder, oplyser Sveriges Radio.

I forvejen er hans rejsekammerat, en 22-årig yemenitisk mand med opholdstilladelse i Sverige, allerede blevet sat på fri fod på trods af, at han ved domsafsigelsen i Grækenland blev idømt 15 års fængsel.

De to blev pågrebet på en busstation, hvor det viste sig, at de havde militærknive og -uniformer i deres bagage. De hævdede, at de var på campingferie i landet, men blev mistænkt for at være på vej til at tilslutte sig terrorbevægelsen.

Sidenhen har dokumenter, avisen The Times har henvist til, afsløret, at den svensk-serbiske mand blev afhørt af den britiske efterretningstjeneste MI5 i det topsikrede Korydallos-fængsel nær Athen.

Taget med bombebælte i Sarajevo

Han blev i oktober 2005 pågrebet af specialstyrker i Sarajevo, da han sammen med en dansker var i gang med at samle et selvmordsbombebælte - en forbrydelse, han i 2007 fik lidt over otte års fængsel for, da sagen blev afgjort ved en bosnisk ankedomstol. Han blev løsladt i 2011 af svenskerne efter at være overført til afsoning af resten af sin straf i det land, hvor han har statsborgerskab.

To år senere blev han ifølge svenske medier dømt for grov våbenkriminalitet. Samtidig har han gentagne gange på sociale medier afsløret stor sympati for islamistiske terrorgrupper og forsvarede blandt andet terrorangrebet på satiretidsskriftet Charlie Hebdos redaktion i Paris, skriver Göteborgs-Posten.

Det har også vist sig, at manden gennem sit arbejde i en periode havde haft adgang til fortrolige oplysninger hos teleselskabet Telenor.

Lige nu sidder han bag tremmer i Grækenland, der har et voldsomt pres på sit fængselsvæsen. Det kan være årsagen til, at han kan være på vej til at blive lukket ud igen.