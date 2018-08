Avis: Pompeo har modtaget aggressivt brev fra Nordkorea

Da USA's præsident, Donald Trump, fredag aflyste udenrigsminister Mike Pompeos besøg i Nordkorea, forklarede han det med, at de to lande 'ikke gør tilstrækkelige fremskridt med atomafviklingen på Den Koreanske Halvø'.

Men det er ikke hele sandheden, siger to unavngivne kilder i regeringen nu til avisen The Washington Post.

Ifølge kilderne skyldes aflysningen, at Mike Pompeo har modtaget et 'aggressivt' brev fra den nordkoreanske leder Kim Jong-uns højre hånd, Kim Yong-chol.

Kim Yong-chol spillede en nøglerolle i planlægningen af topmødet mellem Trump og Kim Jong-un i Singapore den 12. juni.

På topmødet indvilgede Kim Jong-un i at 'arbejde for en atomafrustning på Den Koreanske Halvø'.

The Washington Post skriver, at Mike Pompeo modtog brevet fredag. Det var dagen efter, at udenrigsministeren selv havde annonceret sin fjerde tur til Nordkorea, siden topmødet i juni.

Handelsstrid med Kina skal løses først

Præcis hvad der står i brevet, oplyser kilderne ikke. Men, skriver avisen, det var 'tilstrækkeligt aggressivt' til at aflyse besøget.

Rejsen skulle have været den første for USA's nye Nordkorea-udsending, Stephen Biegun, som torsdag blev udpeget til embedet.

Fredag skrev Donald Trump på det sociale medie Twitter, at rejsen vil finde sted, når den igangværende handelsstrid med Kina er løst.

»I mellemtiden vil jeg gerne sende mine varmeste hilsener og respekt til formand Kim. Jeg ser frem til at møde ham snart«, skrev Trump.

Søndag anklagede Nordkoreas statsmedie USA for at 'spille med fordækte kort' og for at 'pønse på et kriminelt plot' mod landet.

USA's efterretningstjeneste har gentagne gange udtrykt tvivl om, hvorvidt Nordkorea reelt er villig til at afvikle dets omstridte atomvåbenprogram.

Hverken Det Hvide Hus eller det amerikanske udenrigsministerium har kommenteret meldingerne om det nordkoreanske brev til Mike Pompeo.

ritzau