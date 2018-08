McCain i afskedsbrev: Hold fast i troen på USA

Kære landsmænd, som jeg med taknemmelighed har tjent i 60 år, og særligt kære landmænd i Arizona:

Tak for det privilegium, det har været at tjene jer, og for det rige liv, som min tjeneste i uniform og i offentlige hverv har gjort det muligt for mig at leve. Jeg har forsøgt at tjene vores land med ære. Jeg har begået fejl, men jeg håber, at min kærlighed til USA bliver vægtet højere end mine fejl.

Jeg har ofte bemærket, at jeg er den heldigste person i verden. Sådan føler jeg også nu, hvor jeg forbereder mig på mit livs afslutning. Jeg har sat pris på mit liv, hele mit liv. Jeg har haft oplevelser, eventyr og venskaber nok til ti lykkelige levealdre, og jeg er ovenud taknemmelig. Som de fleste oplever jeg anger. Men jeg ville ikke bytte en eneste dag i mit liv, uanset om det var gode eller dårlige tider, med den bedste dag i en andens liv.

Den glæde skylder jeg kærligheden til min familie. Ingen mand har nogensinde haft en mere hengiven hustru eller børn, som han var mere stolt af, end jeg er af mine.

Og det skylder jeg USA. At være beskæftiget med USA’s anliggender – frihed, retfærdighed for alle, respekt for alle menneskers værdighed – aftvinger en mere sublim lykke end livets flygtige glæder. Vores identiteter og vores værd formindskes ikke, men forstærkes af at tjene fornuftige sager, der er større end os selv.

’Kære landsmænd’ – den association har betydet mere for mig end nogen anden. Jeg levede og døde som en stolt amerikaner. Vi er borgere i verdens bedste republik, en nation bygget på idealer og ikke blot på blod og jord. Vi er velsignede – og er en velsignelse for menneskeheden, når vi udbreder og holder de idealer i hævd både hjemme og i udlandet. Vi har hjulpet med at befri flere mennesker fra tyranni og fattigdom end noget andet land i historien. Undervejs har vi erhvervet stor rigdom og magt.

Vi svækker vores format, når vi forveksler vores patriotisme med stammefejder, som har sået vrede og had og vold i alle verdens hjørner. Vi svækker vores format, når vi gemmer os bag mure i stedet for at bryde dem ned, og når vi tvivler på styrken i vores idealer i stedet for at stole på, at idealerne giver styrke til at skabe forandring, sådan som det altid har været.

Vi er 325 millioner påståelige, højrøstede individer. Vi diskuterer og konkurrerer mod hinanden og bagtaler hinanden i den offentlige debat. Men vi har altid haft meget mere tilfælles med hinanden, end vi har haft uenigheder, der adskiller os. Hvis blot vi husker det og lader antagelsen om, at vi alle elsker vores land, komme hinanden til gode, kan vi løse disse udfordringer sammen. Vi vil komme igennem udfordringerne og stå stærkere end nogensinde på den anden side. Det gør vi altid.

For ti år siden havde jeg den ære at erkende mit nederlag i præsidentvalget. Jeg ønsker at afslutte mit afskedsbrev til jer ved at udtrykke den inderlige tro på det amerikanske folk, som jeg følte så stærkt den aften.

Den følelse nærer jeg stadig lige så stærkt.

Fortvivl ikke over de nuværende vanskeligheder, men hold fast i troen på USA’s potentiale og styrke, for intet er uomgængeligt her. Amerikanere giver aldrig op. Vi overgiver os aldrig. Vi skjuler os aldrig for historien. Vi skaber historie.

Farvel, kære landsmænd. Gud velsigne jer, og Gud velsigne USA.

Kilde: John McCains kontor