Laserforsøg forvandler brintgas til metal: Det kan være første skridt til »en helt fabelagtig energikilde« Nyt amerikansk forsøg kan gøre os klogere på Jupiter og andre store gasplaneter, forudser danske forskere. Perspektivet for fremtiden kan dog både være superraketter til rumfart og et skridt mod den ultimative energikilde.

FOR ABONNENTER

Det er lykkedes forskere fra University of California at frembringe metallisk brint, den såkaldte 'hellige gral' inden for højtryksfysikken.