Chemnitz gør sig klar til ny demonstration fra den yderste højrefløj Men professor maner til besindighed: Tyskland er ikke på vej til pøbelvælde og en revolution fra højrefanatikere

De tider, hvor borgerne i byen Chemnitz levede et stilfærdigt liv langt væk fra mediernes radar, er definitivt slut, efter at rapporter om voldelige demonstrationer, optøjer og forfølgelse af fremmede gennem gaderne er gået kloden rundt i denne uge.

Allerede i aften går det løs med en ny demonstration, arrangeret af det yderste højre i den østtyske by, når Sachsens ministerpræsident, Michael Kretschmer, CDU, kommer på besøg.

»Billederne fra Chemnitz har med god grund skræmt mange. Medierne har berettet om, at ’politikerne har tabt kampen’, og at ’politiet har mistet kontrollen’. Men så galt mener jeg langtfra, at det står til. Det tyske demokrati er ikke i fare, og vi står ikke midt i en revolution fra højre«, siger Dieter Rucht.

Han er professor og forfatter til flere bøger om politiske bevægelser så som den antiislamistiske Pegida på den yderste højrefløj. Ifølge Dieter Rucht har højreradikale holdninger stort potentiale i Tyskland, men det er langtfra udfoldet.

»Omkring 20 procent af den tyske befolkning kan bringes til at dele holdninger fra det yderste højre, så vælgerpotentialet er stort. Men det er kun en lille del af de mennesker, som faktisk vil kæmpe aktivt for de holdninger«, mener professoren.

Efter at have fulgt Pegida og andre fænomener på højrefløjen i de senere år, hvor også det højrenationale parti Alternative für Deutschland har nydt vælgernes gunst, er han ikke overrasket over begivenhederne i Chemnitz.

»Det højreradikale miljø er blevet stærkere i de senere år, hvor først Pegida og siden Alternative für Deutschland er blevet magtfulde talerør for dem. De har fået mere selvtillid til at ytre sig offentligt og ventede vel egentlig bare på en begivenhed, der kunne give dem det sidste mod til at gå amok i samlet flok, som vi har set i Chemnitz«, pointerer han.

Balladen i Chemnitz startede i søndags, efter en 35-årig tyskcubansk mand fra byen blev stukket ned natten forinden. To unge asylansøgere fra henholdsvis Irak og Syrien er anholdt og sigtet for det mord, der søndag eftermiddag førte til den første, hastigt arrangerede, demonstration. Her blev udlændinge jaget væk med vold, hvilket har fået kansler Angela Merkel til at fordømme begivenhederne som en »sammenrotning« og »heksejagt«. Dagen efter fortsatte optøjerne med en ny demonstration i voldsomt sammenstød med venstreorienterede uden for politiets kontrol.

»Vi ser et klart tyngdepunkt for højreradikale i Sachsen, ligesom i andre østlige delstater. En af forklaringerne er, at man her har nogle gamle kammeratskabs-strukturer, arvet fra først nazismen og senere kommunismen. Man holder hånden over hinanden og bestyrker hinanden i de yderligtgående synspunkter. Når regeringen i delstaten kigger væk og ignorerer problemet, får det lov at vokse i fred. Sådan er det gået i Sachsen«, mener Dieter Rucht.

Arrestordre offentliggjort

I går offentliggjorde bevægelsen Pro Chemnitz, der stod bag de to demonstrationer og har bebudet en ny protest i aften, arrestordren på den ene af de to mordsigtede asylansøgere og dele af de to sigtedes navne på sociale medier.

Offentliggørelsen af navne og papirer, som menes at komme fra politiet selv, bestyrker mistanken om, at politiet i Sachsen er for passive over for eller måske ligefrem sympatiserer med højreradikale elementer.