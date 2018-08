Hvid Texas-betjent får 15 års fængsel for drab på sort dreng En hvid politimand, som er blevet dømt for at have skudt en ubevæbnet, sort teenager, skal 15 år bag tremmer.

En hvid politibetjent fra den amerikanske delstat Texas er onsdag aften lokal tid blevet idømt 15 års fængsel for at have skudt og dræbt en ubevæbnet, sort teenager i en bil nær Dallas i april sidste år.

Strafudmålingen finder sted, dagen efter at den nu fyrede betjent, Roy Oliver, blev fundet skyldig i drab på den 15-årige Jordan Edwards.

Sagen er usædvanlig, fordi politibetjente kun meget sjældent bliver kendt skyldige i drab.

Da domsafsigelsen blev læst op tirsdag, begyndte teenagerens familiemedlemmer at græde af glæde.

»Jeg vil bare sige, at jeg er meget, meget glad. Det er lang tid siden, at jeg har haft det sådan her«, sagde den dræbte teenagers far, Odell Edwards, uden for retssalen.

Foto: Rose Baca/AP

Sjælden domfældelse

Roy Oliver og en kollega rykkede den 29. april sidste år ud til en fest i en forstad til Dallas, efter meldinger om at mindreårige drak alkohol.

Jordan Edwards havde netop sat sig ind i en bil sammen med fire af sine venner for at forlade festen.

Roy Oliver påstod i første omgang, at han skød, fordi bilen kørte aggressivt imod politiet. Men videooptagelser viser, at bilen forsøger at køre væk fra stedet, da der bliver skudt.

I retten forklarede Roy Oliver, at han var tvunget til at tage en hurtig beslutning, fordi hans kollegas liv var i fare.

Nævningene i sagen har afvist Roy Olivers påstand om, at han frygtede for sin kollegas liv, da han affyrede sit våben mod en bil, hvor den 15-årige sad. Skuddet ramte Jordan Edwards i hovedet og dræbte ham.

Det er ekstremt sjældent, at en politibetjent bliver tiltalt og dømt for drab under et skyderi, der har fundet sted, mens betjenten var på arbejde.

Kun seks ikke-føderale betjente i USA er siden 2005 blevet fundet skyldige i drab i sådanne tilfælde. Fire af dommene er siden blevet omstødt.

