»Vi har brug for alle dem, der kommer«: I Nordsverige kan de lokale finde ud af det med både finner og syrere

Politiken er i Sverige for at undersøge, hvad der optager svenskerne op til

valget 9. september, hvor det højre-

nationale parti Sverigedemokraterna står til at blive landets næststørste parti.

Søndag 5. august, begyndte serien, da vi besøgte et asylcenter i Vrigstad.

Mandag 6. august mødte vi højrenationalister, der midt i den astridlindgrenske idyl i Vimmerby var bange for indvandringen.

Torsdag 9. august var vi i Malmø for at forstå lidt mere af den feminisme, som er et officielt pejlemærke i svensk politik.

Søndag 12. august mødtes vi med svenske feminister, der får hård kritik.

Onsdag 15. august tog vi på Nobelmuseet i Karlskoga, hvor både dynamitten og fredsprisen har hjemme, for at tale om lidt om dobbeltmoral.

Søndag 19. august hos nynazisterne i Ludvika. Vi taler med racister i en nordisk modstandsbevægelse.

Søndag 26. august var vi med Integrationsgruppen i det svenske politi på besøg hos indvandrere i Göteborg.

I dag er sidste afsnit i serien. Her mødes vi med de lokale i Norrbotten.

