Franske og engelske fiskere kæmpede i voldeligt søslag i 'Kammuslingekrigen' Frustrerede franske fiskere tog mandag aften sagen i egen hånd og jagede engelske fiskere væk fra 'deres' område' med sten, røgbomber og påsejlinger på åbent hav.

Et mindre søslag fandt mandag aften sted i Den Engelske Kanal, da mellem 35 og 40 franske fiskerbåde med stenkast og røgbomber satte sig for at tvinge britiske fiskere væk fra et område med kammuslinger.

Enkelte franskmænd forsøgte sig endda med påsejlinger af de britiske fiskefartøjer for at sende briterne tilbage, hvor de kom fra.

Episoden fandt sted cirka 22 kilometer fra Normandiets kyst.

Franskmændene er frustrerede på briterne, som de mener driver rov på bestanden af kammuslinger.

»Vi forsøger at komme af med englænderne, for ellers vil de rydde hele området. De arbejder syv dage om ugen. De fylder bare bådene op, og så sejler de hjem igen«, siger den franske fiskeskipper Anthony Quesnel ifølge TV 2.

Fransk lovgivning tvinger de franske fiskere til at sætte fiskeriet på pause fra 15. maj til 1. oktober for at beskytte bestanden. Englænderne derimod har ingen begrænsning.

»Det er en åben bar for briterne. De fisker, når de vil, hvor de vil, og så meget de vil. Vi ønsker ikke at stoppe dem i at fiske, men de kunne i det mindste vente indtil 1. oktober, så vi kan dele. Kammuslinger er et flagskibsprodukt for Normandiet, en primær ressource og et meget følsomt problem«, siger Dimitri Rogoff, der er fiskerichef i Normandiet, til BBC.

Sammenstødet til havs betød, at tre britiske fiskerbåde blev beskadiget.

»Franskmændene er måske helte i de franske kystområder, men det er virkelig forfærdeligt at sætte andre søfolk i fare på den måde«, siger Jim Portus, som er formand for en engelsk fiskeriorganisation.

»Det er ren pirateri«

En video fra søslaget viser, at et skotsk fartøj bliver påsejlet af flere mindre franske både.

Mike Park, der er administrerende direktør for den skotske hvidfisk-producentorganisation, kalder det for »ren pirateri«.

Også formanden for den engelske fiskeriorganisation NFFO, Barrie Deas, er utilfreds med fiskernes voldelige aktion. Han har bedt den britiske regering om at sørge for beskyttelse. De britiske fiskere gør intet ulovligt ved at fiske i området.

Han siger, at konflikten bør løses ved forhandlingsbordet og ikke med kampe på åbent hav.