På spanden: Argentina forsøger at fremskynde et lån på 320 milliarder Den økonomiske krise i Argentina får nu præsidenten til at bede IMF om hjælp.

Argentina er på spanden.

I en sådan grad, at landets regering nu beder Den Internationale Valutafond (IMF) om at fremskynde et lån på 320 milliarder kroner.

Den argentinske præsident, Mauricio Macri, siger ifølge flere internationale medier, at pengene skal bruges til at genskabe tilliden til landets økonomi.

»Gennem de sidste uger har vi set nye udtryk for manglende tillid i markedet, specielt i forhold til vores betalingsevne i 2019«, sagde præsidenten på argentinsk tv.

Aftalen om lånet blev indgået mellem Argentina og IMF tilbage i maj.

Dengang sagde præsident Mauricio Macri, at han forventede at landets økonomi ville komme på fode, og at han derfor ikke fik brug for de mange milliarder. Forventningen var, at alene tilsagnet om lånet, kunne berolige investorerne.

Men præsidenten tog fejl.

Regeringen har ikke været i stand til at realisere de økonomiske reformer, den har lovet, og den argentinske pesos er fortsat med at falde overfor den amerikanske dollar.

Inflation på 30 procent

Det har betydet, at inflationen i Argentina nu er på 30 procent om året og dermed en af de højeste blandt G20-landene.

I 2017 oplevede Argentina ellers et økonomisk boom, og midtvejsvalget i oktober styrkede præsidenten og hans koalitionsregering, som lovede at holde hånd i hanke med økonomien.

»Dagens vinder var ikke en gruppe af kandidater eller et parti. Dagens vinder var forsikringen om, at vi kan ændre historien for evigt«, sagde Mauricio Macri efter midtvejsvalget.

Den argentinske præsident Mauricio Macri og regeringen har ikke været i stand til at skabe tillid til landets økonomi. Foto: Natacha Pisarenko/AP

Det skabte positive forventninger blandt økonomer og på de finansielle markeder.

Der var dog enighed om, at den argentinske valuta var overvurderet, og regeringen var indstillet på at nedskrive den over en årrække.

Men siden årsskiftet har pesos tabt mere end 40 procent i værdi overfor den amerikanske dollar.

Det har skabt usikkerhed blandt investorer om regeringens evne til at kontrollere inflation og rente, hvilket er afgørende for en stabil økonomi.

Tvivl om landet betalingsevne

Samtidig har regeringen ikke formået at få styr på det offentlige forbrug og låntagning.

Den faldende værdi af valutaen gør det ikke blot dyrt at importere varer. Det gør også afdragene på landets store udlandsgæld, som skal betales i dollars, dyr.

Derfor må den argentinske regering nu bede IMF om at udbetale lånet, lyder det fra flere analytikere.

IMF har bekræftet det argentinske ønske om at lade lånet komme til udbetaling, og at man ville undersøge mulighederne for at fremskynde det.

»Jeg understregede min støtte til Argentinas politiske bestræbelser og vores villighed til at assistere regeringen med udviklingen af det reviderede politiske planer, sagde IMF's administrerende direktør, Christine Lagarde, i en udtalelse onsdag.

Kilder: Reuters, BBC og The Guardian