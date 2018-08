International analyse: Trump er gået i krig mod Google – og han har en pointe

FOR ABONNENTER

Hvis man skal tro Donald Trump, så skævvrider Google de søgeresultater, man når frem til, hvis man f.eks. søger efter nyheder om ham: Langt de fleste artikler er skrevet af det, Trump og hans tilhængere opfatter som venstreorienterede medier, såsom CNN, The New York Times og The Washington Post. Omvendt har, lyder kritikken, højreorienterede nyhedskanaler trange kår i Googles søgninger, medmindre man lige taler om den højredrejede tv-kanal Fox News og den konservative avis The Wall Street Journal.