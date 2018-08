McCain frabad sig Sarah Palins deltagelse i begravelse Tidligere Alaska-guvernør er blevet bedt om at holde sig væk fra John McCains begravelse, rapporterer medier.

Sarah Palin, som er tidligere guvernør i Alaska, og som i 2008 var John McCains vicepræsidentkandidat i valgkampen, er angiveligt blevet udelukket fra deltagelse i den republikanske senators begravelse.

Flere amerikanske medier rapporterer, at McCain, som senere fortrød, at han havde valgt Palin, skal have bedt medlemmer af sin familie sørge for, at Palin blev væk fra hans begravelse.

En kilde i McCains familie siger til People Magazine, at det formentlig er McCains enke, Cindy McCain, som har sørget for, at Palin er blevet bedt om at holde sig væk.

»Hun hæger meget om John McCains eftermæle. Hun er også i dyb sorg, og det er svært for hende at komme gennem dette«, siger kilden.

Ifølge People Magazine er beskeden om at blive væk overbragt til Palin af en udenforstående.

Carla Eudy, som arbejdede for McCains familie gennem årtier, siger, at 'der er ikke sendt indbydelse til hverken Palin eller præsident Donald Trump'.

Foto: Charlie Neibergall/AP Sarah Palin og John McCain hilser på græsrødderne efter Palins tale på Det Republikanske Konvent i 2008.

Sarah Palin og John McCain hilser på græsrødderne efter Palins tale på Det Republikanske Konvent i 2008. Foto: Charlie Neibergall/AP

En kilde i Palins familie oplyser til NBC, at 'ud fra respekt for McCains familie har vi ingen kommentar på nuværende tidspunkt.'

Den anonyme kilde siger videre, at Palin-familien 'altid vil værdsætte venskabet med McCain-familien.'

McCain døde lørdag i en alder af 81 år.

Palin kalder på Twitter McCain for 'sin ven'.

»Senator John McCain var en enspænder og en kriger, som aldrig var bange for at stå op for det, han troede på. John valgte aldrig den lette vej i livet - og gennem afkald og lidelse inspirerede han andre til at tjene noget større end dem selv«, skriver hun.

Begraves søndag

McCains kiste har tidligere i denne uge stået i kongresbygningen i Phoenix i den amerikanske delstat Arizona.

Torsdag blev den bragt videre til North Phoenix Baptist Church, hvor blandt andre tidligere vicepræsident Joe Biden deltog i en mindehøjtidelighed.

Fredag bringes McCains kiste til den amerikanske regeringshovedstad, Washington D.C., hvor den opstilles i kongresbygningen. En mindehøjtidelighed finder sted i Washington National Cathedral.

Lørdag vil McCain blive mindet ved Vietnam Monumentet, og der bliver holdt en mindegudstjeneste i Washingtons Nationale Domkirke. Efter anmodning fra McCain ventes to tidligere præsidenter at tale ved hans kiste - demokraten Barack Obama og republikaneren George W. Bush.

Søndag begraves McCain ved en privat ceremoni i delstaten Maryland.

ritzau