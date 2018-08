Med et digitalt abonement får du fuld adgang til hele politiken.dk, alle nyhedsbreve og e-avisen leveret hver aften.

Trumps trussel om WTO-exit skaber dansk frygt for frihandlen Det vil være skidt med et USA-farvel til WTO, for dermed piller man ved liberal verdensorden, siger Samuelsen.

Præsident Donald Trumps trussel i et tv-interview torsdag aften om at trække USA fra Verdenshandelsorganisationen (WTO) er meget bekymrende, mener udenrigsminister Anders Samuelsen (LA). »Vi begynder altså at pille ved kernen i den liberale og regelbaserede verdensorden. Hvis USA melder sig ud af WTO, risikerer vi at trække tæppet under hele det internationale frihandelssystem«, siger udenrigsministeren. I et interview med nyhedsbureauet Bloomberg News siger Trump, at USA forlader WTO, 'hvis de ikke opfører sig ordentligt'. Præsidentens modstand og utilfredshed er ikke ny. Den har rod i en ubalance, siger han, i handlen med Kina - men også med EU. Den danske udenrigsminister er bekymret, men han er også enig med USA's præsident i dele af kritikken. »Europa er jo enig med USA i, at WTO skal reformeres. Vi skal se på kinesernes handelspraksis, og vi skal have adresseret de problemer, der er i Tvistbilæggelsessystemet«, siger Samuelsen. Tvistbilæggelsessystemet er en ordning under WTO til løsning af konflikter mellem medlemmerne. Den amerikanske handelsrepræsentant, Robert Lighthizer, har tidligere sagt, at det var en fejl, at man i 2001 optog Kina i WTO. ritzau