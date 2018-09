Statsministerkandidat Ulf Kristersson: Vi har lært, at det er usundt, at alle mener det samme

Blå bog Ulf Kristersson Født 29. december 1963 i Lund. Voksede op i en akademikerfamilie i den lille by Torshälla ved Eskilstuna vest for Stockholm. Gift med Birgitta Ed i 27 år. Sammen har de tre teenagepiger, som alle er adopteret fra Kina. Bor i en villa i Strängnäs vest for Stockholm. Uddannet økonom fra universitetet i Uppsala. Formand for Moderata Ungdoms- förbundet 1988-92. Riksdagsmedlem 1991-2000. Kommunikationsdirektør i it-firmaet Connecta 2000-02. Økonomisk borgmester i Strängnäs Kommune 2003-06. Socialborgmester i Stockholms Kommune 2006-10. Socialforsikringsminister 2010-14. Finansordfører for Moderaterna 2014-17. Partiformand for Moderaterna siden 2017. Vis mere

Der var ikke skyggen af tvivl om Ulf Kristerssons udlændingepolitiske reflekser, da det svenske politiske establishment for mange år siden slog pjalterne sammen og besluttede sig for at stramme gevaldigt på udlændingepolitikken.

Kalenderbladet skal bladres helt tilbage til luciadag, 13. december, i 1989. På tv-klippene fra den tid kan man se, at Moderata Ungdomsförbundets formand var både indigneret og rasende. Årsagen var, at moderpartiet, Moderaternas, daværende partiformand, Carl Bildt, var gået med i en aftale, der skulle komme til at skrive sig ind i historiebøgerne som ’Lucia-beslutet’.

»At dette sker med Moderata Samlingspartiets stille støtte, er skræmmende«, sagde Ulf Kristersson.

Ordene er værd at hæfte sig ved, for den unge mand skulle små 30 år senere selv blive partiformand for Moderaterna og dermed det borgerlige Sveriges statsministerkandidat. I dagene frem mod riksdagsvalget på søndag vil han være her og der og alle vegne med sit budskab om at holde fast i de stramninger af udlændingepolitikken, som blev gennemført efter det kaotiske flygtningeefterår i 2015.

Han har for længst lagt afstand til de åbne hjerters politik fra sidste valgkamp, og det er derfor ikke rigtig til at tro, at det var den samme mand, der i 1989 argumenterede helt modsat over for den vaskeægte stramning, som Socialdemokraterna, Moderaterna og Centerpartiet besluttede i et forsøg på at få stoppet den pludseligt opståede tilstrømning af tusindvis af flygtninge af tyrkiskbulgarsk herkomst.

»Moderaterna skal stå for, at Sverige skal have så åbne grænser som overhovedet muligt«, sagde Kristersson anno 1989 og tilføjede:

»Vores vurderinger om åbenhed, tolerance og frihed for enkelte mennesker gælder ikke bare svenskere, men alle mennesker overalt«.

Han gik videre endnu, da en journalist fra Sveriges Television spurgte, om Sverige efter hans mening burde tage endnu flere flygtninge.

»Jeg tror, der havde været store muligheder for at tage imod flere mennesker, hvis vi havde villet det. Problemet er ikke, at mennesker søger hertil, fordi de vil have noget af os. Problemet er, at mennesker søger hertil på grund af krig og pres og død«.

Alle vil vide, hvad det indebærer at tabe et valg. Men hvad det vil sige at vinde et valg, vil næsten ingen have noget klart billede af Ulf Kristersson

Opfattelsen var helt anderledes hos daværende statsminister Ingvar Carlsson (S). Set med datidens briller var det i månederne forinden væltet ind over den svenske grænse med flygtninge af tyrkisk-bulgarsk herkomst. Alene i andet halvår af 1989 var der kommet 20.000 rejsende via Polen og det daværende Østtyskland og videre til Sverige.

»Intet andet land har taget imod mere end 500. Millioner af tyrkisk-bulgarere lever i denne situation. Det er, som om de har bestemt sig for, at de ikke længere vil leve i Bulgarien, og i stedet er de rejst til Sverige. Hvis det fortsætter, vil det spolere vores flygtningepolitik«, sagde Ingvar Carlsson.

’Lucia-beslutet’ indebar, at udelukkende mennesker, der opfyldte kravene under FN’s flygtningekonvention, skulle have mulighed for at få politisk asyl i Sverige. Andre humanitære grunde skulle ikke længere godtages.

Beslutningen virkede efter hensigten og blev først ophævet to år senere, da Carl Bildt efter riksdagsvalget i 1991 satte sig i statsministerstolen.

Personopgør

Det skulle vise sig at være en skelsættende periode i svensk politik. Ikke alene, fordi Moderaterna brød den tids socialdemokratiske næstenmonopol på magten i Sverige.

Det var også i den periode, sporene blev lagt til, hvem der skulle lede Moderaterna i årtierne frem. Ved 1991-valget blev Ulf Kristersson for første gang valgt til den svenske Riksdag, og i den svenske borgerlighed blev det i høj grad bemærket, hvordan han med succes introducerede amerikanske telemarketingmetoder til at kapre stemmer.

I baglandet var der imidlertid også begyndt at brede sig en så betydelig modstand mod Kristersson og hans slæng, at en anden ungmoderat ved navn Fredrik Reinfeldt fra nær og fjern begyndte at modtage opfordringer til at stille op i et kampvalg mod den siddende formand.

Opgøret handlede ikke om flygtningepolitik. Faktisk har svenske borgerlige længe diskuteret, om kampvalget var et rent personopgør eller snarere et ideologisk funderet slag mellem den liberalt sindede Kristersson og den mere traditionelt konservativt orienterede Fredrik Reinfeldt.

Det korte af det lange blev, at Reinfeldt trak sig sejrrigt ud af opgøret med stemmerne 58 mod 55. Kampvalget blev senere døbt ’Slaget i Lycksele’ – og satte skelsættende spor hos de to rivaler. Kristersson blev i politik i nogle år, men trak sig i 2000 med en bemærkning om, at »man ikke kan være ung og lovende hele livet«. Fredrik Reinfeldt har beskrevet opgøret sådan her i erindringsbogen ’Halvvägs’:

»Da vi til sidst nåede til Lycksele, var jeg helt udmattet. Jeg havde mødt så meget spot og spe, så meget had og så mange forskruede påstande om, hvad jeg havde gjort, at det næsten føltes, som om det ikke spillede nogen rolle, hvordan det gik. Der var dog vokset den indsigt frem, at hvis jeg tabte, var jeg nødt til at forlade politik«.

Sådan gik det som bekendt ikke. Reinfeldt trak sig først i 2014 – efter otte år som statsminister. Han blev formand for Moderaterna i 2003 og var i sine første formandsår dybt optaget af, hvordan det var lykkedes for danske Anders Fogh Rasmussen (V) at skabe en borgerlig regering med udsigt til at kunne holde på magten i mere end en enkelt periode.

Reinfeldt fik med succes tømret en borgerlig alliance sammen med fire partier, som ellers ved valg efter valg havde ødelagt mulighederne for et magtskifte som følge af indbyrdes slagsmål om kernekraft, skat og meget andet.

Flygtningepolitikken og ikke mindst tonen i den danske debat kom Fredrik Reinfeldt aldrig til at abonnere på, hvilket han betroede Svenska Dagbladet efter et studiebesøg i Danmark i 2005:

»Det kunne ikke vokse frem i Sverige. Der er et andet klima i Danmark, som mere handler om, at mennesker, som kommer fra andre lande, er et problem«.

Denne Europas mest generøse flygtningepolitik holdt som bekendt hele vejen frem til valgkampen i 2014, hvor Reinfeldt med sin opfordring til svenskerne om at »åbne jeres hjerter« skabte valgets historiske oneliner.

Nye personlige indsigter

Det er den linje og erindringen om de 160.000 flygtninge, der søgte asyl i Sverige i 2015, som det politiske Sverige og i særdeleshed Ulf Kristersson er ved at tage et opgør med her i 2018.

Han svarede sådan her, da en journalist fra magasinet Café i foråret bad ham forklare, hvad der har ændret hans personlige synspunkt så radikalt fra 1989 til i dag:

»Det her handler om alt fra forandringer i omverdenen til personlige indsigter og andre holdninger. Det skammer jeg mig ikke et øjeblik over. Med i bund og grund de samme vurderinger og idealer ville jeg i dag nå frem til andre konklusioner end dengang. Et land må føre en politik, som kan beskytte det, landet ønsker. Vores måde at organisere vores samfund på er ikke foreneligt med en større indvandring end det antal personer, vi kan integrere i landet«.

Det store afgørende spørgsmål er imidlertid, hvor helhjertet og dybtgående Ulf Kristersson er parat til at gøre op med den udlændingepolitik, som er valgkampens helt store spørgsmål.

Han sætter nødigt tal på, hvad det svenske samfund efter hans opfattelse kan kapere. Expressens stjernekommentator Torbjörn Nilsson er langtfra den eneste, der med udgangspunkt i de gamle synspunkter fra 1980’erne gør opmærksom på, at vælgere fra det indvandrerkritiske parti Sverigedemokraterna har rigtig gode grunde til at tvivle på, om Kristersson for alvor står for en restriktiv flygtningepolitik.

Jeg kommer ikke til at samarbejde, samtale, samvirke eller samregere med Sverige- demokraterna Ulf Kristersson

Kristerssons kovending har imidlertid været længe undervejs. Allerede for 20 år siden stod han bag forslag med så tilpas provokerende formuleringer om balancepunktet mellem en stor indvandring og fastholdelsen af en stærk velfærdsstat, at svenske ungsocialdemokrater beskyldte ham for racisme. For ti år siden foreslog han en række stramninger i et partiinternt udvalgsarbejde om flygtninge og integration.

Forslagene endte imidlertid i papirkurven, da Reinfeldts anden regering efter valget i 2010 indgik et samarbejde med Miljöpartiet om en række lempelser. Samarbejdet skyldtes ikke mindst regeringens ønske om at isolere Sverigedemokraterna, der for første gang havde fået stemmer nok til at komme i Riksdagen.

Om konsekvenserne af dette samarbejde sagde Kristersson tidligere i år til Dagens Nyheter:

»Der var tale om overvejelser, jeg ikke var en del af. Magtstrategiske forhåbninger om et samarbejde med Miljöpartiet. Men der er grund til eftertanke i dag«.

Tilbage i toppolitik

Det var ved det samme valg, at Ulf Kristersson efter en lang periode væk fra Riksdagen igen stemplede ind i toppolitik. Efter en kort periode som kommunikationsdirektør i det private erhvervsliv havde han i 00’erne fungeret på tunge kommunalpolitiske poster i Strängnäs og Stockholm.

Men Reinfeldt gjorde i 2010 sin gamle rival til socialforsikringsminister, og efter valgnederlaget i 2014 blev Ulf Kristersson igen en central skikkelse som finansordfører og skyggefinansminister.

Da Reinfeldts afløser, Anna Kinberg Batra, efter en sommer med elendige meningsmålinger smed tøjlerne i august 2017, kunne ingen for alvor kunne true Ulf Kristersson, da han meldte sig klar som formandskandidat. Meningsmålingerne vendte hurtigt, og hans slagord om, at svensk politik havde »brug for flere voksne i rummet« fik i vinter Kommentatorsverige til at tale om ’Kristersson-effekten’.

Den er imidlertid stille og roligt dampet af igen for det 54-årige produkt af sörmlandsk middelklasse. Den erklæret forfængelige og altid elegant klædte politiker har åbent sagt, at han ikke kan imponere med en dramatisk livshistorie i stil med sin politiske hovedmodstander, Stefan Löfven, der boede på et børnehjem de første ti måneder af sit liv.

Ulf Kristerssons historie er først og sidst den professionelle politikers, og i den forstand mødte han en dansk ligemand, da han i forsommeren 2018 lagde vejen forbi Lars Løkke Rasmussen (V) i Statsministeriet.

Af pressebillederne med de smilende slipseklædte herrer i profil fremgår det, at de to er nogenlunde lige høje. Men at Kristerssons livvidde tager sig noget mindre ud end Løkkes.

København-besøget fandt sted samtidig med folketingsbehandlingen af den danske ghettopakke. Forslaget om højere straffe i udvalgte ghettozoner er ikke Kristerssons kop te, men i hans kommentarer spores en anderledes nysgerrighed, end da Reinfeldt var på studiebesøg i 2005.