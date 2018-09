Amerikansk forfatter: Facebook vil læse dine tanker, og Google vil koble din hjerne til internettet

Efter syv år som redaktør for det amerikanske tidsskrift New Republic blev Franklin Foer fyret, efter at han havde skrevet en kritisk artikel om techgiganten Amazon, og Amazon havde svaret igen med et annoncestop. Det var med til at tænde en vrede mod den techindustri, som han advarer imod i sin bog ’World without Mind’, der nu udkommer på dansk. Foto: Brendan Smialowski/The New York Times/Ritzau Scanpix