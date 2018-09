Det yderste Europa: I Pikris fortjener alle en ordentlig begravelse

Kaput! Stella viser med en hurtig finger foran sin hals, at han er død og så skynder hun sig videre, for hun skal op og ringe i kirken.

Der plejer ellers at være stille på denne tid af morgenen i landsbyen. Ved sekstiden havde Zaccarinia været nede med mad til hønsene og var gået hjem igen, nu med tom spand og en vandrekæp, men hun var da også den eneste, der var set på vejen, indtil Stella kom småløbende, og man kunne høre gråd oppe fra kirken. Lidt efter kom Zaccarinia også igen, nu både vasket og redt, og hun havde taget den sorte kjole på. Hun gik sammen med Maria. Der var ikke rigtigt nogen, der sagde noget, men der kom stadig flere folk. Og flere biler, som måtte parkere oppe på p-pladsen ved statuerne, for man kan ikke køre i landsbyen. Præsten kom selvfølgelig også, og på forunderlig vis var det lykkedes at opdrive fem flotte kranse, pyntet med bånd, til kisten.

Han var død. 50-årige Kostas, der ikke efterlod sig meget andet end to børn og et noget ramponeret rygte. Han talte ikke rigtigt med nogen i byen, selv om han var i familie med blandt andre Stella, og han så anderledes ud end de andre med sin hestehale. Alle vidste, at han dyrkede hamp, side om side med de oliven, som alle i landsbyen dyrker.

Alle kunne også huske den dag, politiet kom og ransagede hans hus og hans lille jordlod og tog ham med. Han skulle i fængsel, men han var kommet hjem igen. Og nu var han død. Han havde vist været syg, men det var der ikke rigtigt nogen, der vidste med sikkerhed i starten. Senere fik man at vide, at han havde haft kræft.

Der kom omkring 200 til begravelsen for, som man siger i landsbyen, alle har ret til en ordentlig begravelse.

Stellas Kostas

Vi er i bjerglandsbyen Pikris på Kreta, uden for byen Rethymnon. I dag bor der omkring 50 mennesker, engang var her 350. På nær det engelske par, der bor her fast og de ruiner, der er blevet restaureret til sommerhuse, og hvor det ene er ejet af et dansk par, det andet af et dansk-engelsk par, er det kun kretensere, der bor her. Og har gjort det gennem generationer.

Stella for eksempel. Hun er 82 og enke. Derfor går hun altid i sort. Det har hun gjort siden 2008, hvor hendes mand Kostas, Stellas Kostas, som han hedder i landsbyen, døde. Så tog hun den sorte kjole på og de sorte knæstrømper og de sorte sko.

I de første mange år efter Kostas’s død gik hun hver dag op til hans grav. Man kunne se hendes lille skikkelse forsvinde ud af byporten og op til kirkegården, der ligger lidt op ad bjerget. Hun kommer der stadig meget, dog ikke hver dag mere, men der er altid lys i en af de to olielamper, der står på gravstenen, som nærmest er et lille monument. Med billeder af Kostas, både som ung og som gammel.

Engang var det træstole, nu er det plastik. Her sidder kvinderne om aftenen. Henne i en port står tre andre hvide plastikstole, her sidder mændene

Stellas hus ligger midt i landsbyen, hvor gaden er en gyde og der står tre hvide plastik havestole udenfor. Engang var det træstole, nu er det plastik. Her sidder kvinderne om aftenen. Henne i en port står tre andre hvide plastikstole, her sidder mændene.

Hos Stella sidder Zaccarinia ofte, hun har vist aldrig været gift, og hun er i hvert fald ikke enke, for hun går i andet end sort. Hvis der har været en kærlighedshistorie, fortoner den sig. Maria sidder også tit henne ved Stella. Hendes mand, Dimitris, har haft et slagtilfælde og er lam i den ene arm og ham kan man møde hver dag henne ved det hus, der har en gitterlåge. Den bruger han til at træne armen op med.

Andre kvinder på Stellas stole er Garafia, engang sad den anden Maria der også, men hun er død nu, og så er der Georgios kone, Gerakina, som endelig er kommet op til landsbyen. Det er noget siden, man har set hende, det har man talt om, men nu er hun der. Nogle gange sidder Stella med, andre gange står hun i døren. Hendes hus er lille, der er et køkken med et spisebord og en slagbænk og et åbent ildsted, som skal varme huset op om vinteren. Det kan ikke lade sig gøre. På 1. sal er der et soveværelse, nedenunder en stue med fjernsyn og sofa og en terrasse uden gelænder, som ingen endnu er faldet ud fra.

Stellas datter, Gregoria og hendes mand, Pandelis, og deres to børn bor også i huset. De har godt nok en lejlighed udenfor Rethymnon, men den har de lejet ud. De har også en ejendom i Amaridalen, hvor Pandelis har sin jord, han er bonde, men her vil Gregoria heller ikke bo. Hun vil bo i Pikris. Hos sin mor. Så det gør de.

Pandelis er ikke meget hjemme, men ses ofte, når han enten kører eller kommer hjem i sin store, gule pick-up.

Gregoria er stuepige på et hotel nede i Rethymnon. Hun har mærket den økonomiske krise, Grækenland har befundet sig i siden 2009, og som EU nu har erklæret landet ude af. Gregoria fik ikke løn, da krisen var på sit højeste, og i dag er det ikke altid, at hun får det, hun skal. En stuepige tjener omkring 700 euro om måneden, men af og til mangler der noget. Gregoria er bange for at blive fyret, for det er her, hun har sin pensionsopsparing, så hun tier, selv om hun synes, det er urimeligt.

Pikris ligger lidt nord for klostret Arkádi, hvor et af de drabeligste slag i oprøret mod osmannerne, i dag tyrkerne, der havde besat Kreta frem til 1913, fandt sted.

Et heroisk nederlag

Flere gange forsøgte de at gøre oprør, men overmagten var for stor og ingen havde rigtigt lyst til at hjælpe øen syd for Grækenland. Omvendt var det sjældent, at osmannerne rigtigt fik ram på oprørerne, som flygtede op i bjergene, så kunne osmannerne ikke kunne nå dem, men i 1866 slog den taktik fejl. Oprørerne flygtede, som de plejede, men osmannerne fulgte med op til Arkádiklostret, hvor oprørerne havde deres hovedkvarter. Abbeden var blevet advaret af osmannerne: »Hvis ikke du smider dem ud, brænder vi dit kloster ned«. Det var abbed Gabriel ligeglad med.

Efter to dage stod det klart for oprørerne, at slaget var tabt. De var 900 mod osmannernes hær på 16.000, som efter heftig beskydning begyndte at trænge ind i klostret. Oprørerne trak sig tilbage til abbed Gabriels værelse lige over klostrets krudtkammer. De vidste, at de skulle dø, men de ventede så længe som muligt. De ville ikke dø alene. Ifølge overleveringen råbte ham, der senere skulle blive helten, kaptajn Konstantinos Jamboudakis: »Kom, lad os brænde op sammen« og førte flokken ned til krudtkammeret, hvor han, stadig ifølge overleveringen – der er af gode grunde ingen primærkilder – affyrede sin pistol ned i krudtet. Alle blev sprængt i luften, også omkring 3.000 osmannere.

Historien om det heroiske nederlag lever stadig. I landsbyen Pigi, 20 kilometer fra Pikris, har nationale sjæle malet Istanbuls vartegn, moskeen Hagia Sophia, på byens taverna, men erstattet det tyrkiske flag med det byzantinske, som i dag er den græskortodokse kirkes flag. En drøm om dengang, Hagia Sophia var det byzantinske riges hovedkirke. Det er godt nok 565 år siden, osmannerne, siden tyrkerne, overtog kirken, men derfor kan man jo godt drømme i en landsby på Kreta.

Fårehyrden på scooteren

Her i Pikris lever nederlaget også i form af to statuer af faldne og ikke mindst af de mange skilte mod Arkádi-klostret, som i dag er en turistattraktion. På vejen møder man geder og får, nogle af fårene tilhører ham, de kalder Den Jordløse Bonde. Vassilis eller Vangelis hedder han og han ses oftest siddende på trinbrættet på sin scooter i vejkanten. Han har en lille flok får, som han har fået af sin søster, hun gav ham også scooteren, og så har han to hunde, der passer på fårene. Og på ham. Sidst på dagen kan han godt blive lidt træt, men næste morgen sidder han der igen.

Det er lidt uvist, hvad han lever af, udover fårene og søsteren. Krisen har øget antallet af hjemløse markant i Grækenland. Sat pensionerne og lønningerne ned og ejendomsskatterne op. Det mærker man selvfølgelig i landsbyen, men den naturalieøkonomi, som eksisterer her, gør, at livet ikke har ændret sig så markant. Folk i Pikris blev ikke rige under forbrugsfesten i 00’erne, de levede, som de altid havde gjort. I dag er de på papiret mere fattige, fordi skatten er gået op og indkomsten ned, men den daglige mad skaffer de selv. Som de altid har gjort.

Stella har, som de fleste andre, et lille stykke jord. Når der er ’fyldt op’, er der kaniner, høns, kalkuner, får og geder. De fleste har også oliventræer og appelsin- og citrontræer. Og så finder de mad i bjergene. Stella og Zaccarinia ses ofte med deres spande, som på vejen hjem fra bjerget er fyldt med snegle, vilde asparges og horta, som minder lidt om spinat og spises med olie og citron.

Elpiniki, der er gift med Zaccaris, der sælger brænde, henter også vild oregano i bjergene, som hun tørrer på sin terrasse, hvor kattene løber frit og svalerne skider. Den tørrede oregano kommer hun i syltetøjsglas og sælger til turisterne, som er vilde med alt, der er Real cretan.

Landsbyens Kostas

Midt i landsbyen ligger tavernaen. Den er næsten lukket. Kostas, bare Kostas, ejer den og selvom han deler navn med mange, er han landsbyens ukronede konge. Landsbyens Kostas.

Som Stella er han 82, og engang var han borgmester for Pikris og tre andre landsbyer. Det var ham, der skaffede gadebelysning og skraldecontainere til Pikris. I dag er de små kommuner nedlagt, og det hele samlet i Rethymnon Kommune. Kostas og hans kone Dina har også, som nogle af de få landsbyboere, boet i udlandet. I 18 år var de i Holland, i Rotterdam, hvor han, datidens ’fremmedarbejder’ arbejdede på fabrik. Og, som han siger med et slet skjult smil, tjente han gode penge dengang.

Han kan stadig se en god forretning, når den kommer hans vej forbi, så når det lille tog, der har hjul på og fragter turister fra stranden og op i bjergene, kommer til Pikris, bliver tavernaen åbnet. Så laver Dina mad, og Kostas serverer. Når vandreklubben Happy Walker kommer forbi, går Kostas med op i bjergene, og hvor de andre drikker vand, drikker han kun raki. Vel at mærke sin egen raki, fremstillet på egne druer. Rakien er en slags husmandsgrappa, hvinende stærk og af svingende kvalitet.

Kostas er enerådig. Sær, siges det i landsbyen. Han mener, at arbejde er sundt, han har arbejdet hele sit liv, og så synes han ikke, at det er nødvendigt med varmt vand i køkkenet. Så Dina vasker op i koldt. Det synes Kostas.

I landsbyen taler man om, hvad der skal ske med tavernaen, når ikke Kostas og Dina er der længere. Det er det sidste, der er tilbage i landsbyen, udover kirken, men hvem vil overtage? Kostas’ og Dinas børn vil ikke og i øvrigt taler Kostas ikke med sin ene søn, som er flyttet til Storbritannien. Det passer ikke Kostas.

Han taler heller ikke meget med Stella, selv om de er fætter og kusine og hele livet – undtagen de 18 år i Rotterdam – har boet side om side i landsbyen. Fra Stellas hus går klippevejen ned til tavernaen. Den er stejl, trin ville hjælpe, men det synes Kostas ikke. Af og til hælder han en bunke beton på. Det må gøre det, synes han. Hvad uenigheden med Stella går på, fortoner sig, men de har ikke glemt, at de ikke taler sammen.

Den anden Kostas, ham med hestehalen, der døde, talte Kostas heller ikke med. Han kunne ikke tolerere en, der både var kriminel og stofmisbruger.

Derfor kom han, som en af de få, ikke til begravelsen. Det ville han ikke.

Og så blev det sådan.





Stor tak til Britta Zetner Jensen, som har hus i Pikris, og hvis øjne og ører jeg har lånt til denne artikel.