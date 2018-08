Ekspert: Trumps nye trussel kan eskalere til en alvorlig global gengældelseskrig Donald Trumps trussel om at trække USA ud af WTO er meget alvorlig, siger lektor Jens Ladefoged Mortensen, der forsker i verdenshandel.

Donald Trumps trussel om at trække USA ud af Verdenshandelsorganisationen WTO skal tages meget alvorligt.

Det vurderer Jens Ladefoged Mortensen, der er lektor på Institut for Statskundskab på København Universitet og forsker i verdenshandel.

Gør den amerikanske præsident alvor af truslen, vil det betyde, at WTO holder op med at fungere.

»Det vil udløse en global handelskrig, hvor USA og alle andre ender i en gengældelseskrig med toldmure og andre barrierer for, at lande kan eksportere deres varer«, siger han.

»Det er alvoren i den her trussel«.

I et interview med Bloomberg News truer den amerikanske præsident med at trække USA ud af WTO, hvis »de ikke opfører sig ordentligt«.

Trump er fuldstændig ligeglad

WTO's opgave er kort fortalt at forhindre diskrimination i verdenshandlen. Alle skal have lige vilkår til at sælge deres varer. Hvis en eksportør oplever, at et land forhindrer dem i at sælge deres varer, kan sagen tages til WTO. Hvis man ikke kan forhandle sig til en løsning, kan WTO's dommere tillade, at det ’forurettede’ land kan opstille en økonomisk tilsvarende barriere.

»Men det har Donald Trump jo vist, at han er fuldstændig ligeglad med. Han har opsat den ene toldbarriere efter den anden, der hvor han synes, der er et problem. Det sprænger jo fuldstændigt systemet«, siger Jens Ladefoged Mortensen.

»Hvis vi ikke har WTO, så vil andre også begynde at gøre det, og så kommer vi ind i en konfliktspiral, og hvornår stopper det så?«.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har ret så langt som, at der er problemer med verdenshandelsorganisationen WTO.

»Både EU og USA har længe ment, at WTO diskriminerer dem i forhold til Kina og andre store udviklingsøkonomier, og at der er brug for en reformering af organisationen«, siger Jens Ladefoged Mortensen.

Kina falder udenfor

Problemet er, at WTO's regler og mekanismer for international handel bygger på, hvordan en markedsøkonomi fungerer. Her falder både Kina og andre udviklingslande udenfor og har en tendens til at kræve særlige vilkår og undertagelser. Det er et velkendt problem, som har gjort det svært at føre sager og forhandle i WTO-regi.

»Men det er jo ikke det, Trump snakker om. Han snakker om, at USA har tabt sager og bliver behandlet dårligt i WTO«, siger Jens Ladefoged Mortensen.

»Men det USA taber på, er, når de har indført beskyttelsestold, som ikke lever op til reglerne i WTO - og det er vel at mærke regler, som USA selv har skabt tilbage i efterkrigstiden«.

Trump mener, at USA selv skal have ret til at bestemme, hvor de bruger for eksempel beskyttelsestold på varer fra udlandet.

»I Trumps perspektiv kan det være kun USA, der beslutter det. USA skal ikke være underlagt nogen internationale regler. Hans pointe er, at USA bliver tvunget til at overholde nogle regler, som andre - specielt Kina - ikke overholder«.

Trump skaber hovedrysten

Omvendt står EU meget fast på, at WTO er et multilateralt samarbejde, og at det skal anerkendes.

»Og det er det helt dybe slagsmål«, siger Jens Ladefoged Mortensen.

Det store skift er, at Trump er meget hård overfor EU, som han mener, er lige så slemme som Kina og snyder ligeså meget.

»Det skaber jo hovedrysten, og det er virkelig en kovending i amerikansk handelspolitik gennem 60 år«.