»En skamplet«: Det skriver de tyske medier om protesterne i Chemnitz Vi har samlet et udpluk af de mange mediekommentarer om Chemnitz.

Optøjerne i Chemnitz fylder voldsomt i den tyske debat og i landets medier. Her er et udpluk af kommentarer:

»Den, der tror, at demokratiet er naturgivet og ikke i fare, bør kigge på de nyeste videoer fra Chemnitz. De viser formentlig bekymrede borgere, der som lemminger løber efter nazister og andre demokratihadere. Giften siver ind i alle lag. Den rå tone fra internettet er for længst ude på gaderne i Forbundsrepublikken... Hadet bliver organiseret og kultiveret på nettet for at blive hyldet ude i kommunerne«, mener Schwäbishe Zeitung.

»En skamplet. Efter scenerne fra Chemnitz må man frygte, at den næste terrorgruppe allerede findes. Ministerpræsident Kretschmer og hans regering må endelig forstå, at højreekstremisme ikke kun er en trussel for mennesker med mørk hudfarve, men også sammenhængen i samfundet«, skriver Süddeutsche Zeitung.

»Når voldsberedte grupperinger kan organisere sig så stærkt i løbet af nogle timer, at ordensmagten ikke kan stille noget op over for dem, må alle alarmklokker bimle. Selvjustits og angreb på statens monopol på anvendelse af magt og vold hører til de ting, en retsstat under ingen omstændigheder må tillade. Ellers mister demokratiet sin legitimitet«, skriver Die Märkische Oderzeitung fra Frankfurt am Oder.

»Linjen mellem civilisation og barbari er tynd. Skandalen er ikke, at bekymrede borgere går på gaden, når et formodet mord har fundet sted ... Men det må selvsagt foregå fredeligt og ikke gå ud over andres rettigheder. Der hvor en heksejagt er mulig, har retsstaten kapituleret«, melder Frankfurter Allgemeine Zeitung.

»Dage som disse viser, hvor stærk krisen er i Sachsen. Når medier fra den vestlige del af Forbundsrepublikken be- og afskriver delstaten som ’Mørketyskland’, er Sachsen i en udvikling, dens regering ikke kan klare. Den magt, hvormed højreekstreme grupperinger har bemægtiget sig det offentlige rum og helt suverænt sat kursen, har de etablerede partier i Sachsen ikke kunnet stille noget op over for«, lyder det fra Freie Presse i Chemnitz.

»Problemet er hverken Sachsen eller Østtyskland. Problemet er populismen – den åndelige dovenskab«, skriver Rhein Neckar Zeitung fra Heidelberg.