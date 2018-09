McCain blev hyldet for sin hæderlighed - mens Trump spillede golf Ved en mindeceremoni i Washington, D.C., blev den afdøde politiker og krigsveteran hyldet af både demokrater og republikanere. Ordene åbenhed, frihed og respekt gik igen i flere taler.

2.500 gæster fra begge fløje af det amerikanske politiske spektrum rejste sig, mens den afdøde politiker John McCains kiste blev båret op gennem Washington National Cathedral, svøbt i Stars and Stripes.

Sådan så det ud, da den tidligere republikanske Arizona-senator og præsidentkandidat i eftermiddag dansk tid blev mindet og hyldet ved en ceremoni i Washingtons domkirke. McCain døde 25. august efter et langt sygdomsforløb.

Til stede i kirken var mange prominente gæster, blandt andre de to tidligere præsidenter Barack Obama, demokrat, og George W. Bush, republikaner, som begge talte for den afdøde senator. Også Hillary og Bill Clinton var med.

Åbenhed, frihed og respekt for alle slags mennesker var nogle af de karaktertræk ved John McCains person, som flere af talerne fremhævede.

»Hvilken bedre måde at hylde John McCains livslange tjeneste, end at følge hans eksempel og vise viljen til at gå ind i arenaen og kæmpe for, at hans land ikke kun er for de få, men åbent for os alle«, lød det fra Barack Obama.

"To know John was to know that, as quick as his passions might flare, he was just as quick to forgive and ask for forgiveness. He knew, more than most, his own flaws. ... and that self awareness made him all the more compelling," says former President Obama pic.twitter.com/QiLObsOqo0 — CNN Politics (@CNNPolitics) September 1, 2018

»Han var hæderlig. Han anerkendte altid, at hans modstandere var patrioter og mennesker. Han elskede frihed med en passion, som kun en mand, der havde oplevet dens fravær, kunne«, sagde George W. Bush i sin tale.

Former President George W. Bush paying tribute to Sen. John McCain: "The world is smaller for his departure, and we will remember him as he was: unwavering, undimmed, unequal" pic.twitter.com/2h2gDPkRdt — CNN Politics (@CNNPolitics) September 1, 2018

I 2000 tabte McCain det republikanske primærvalg til George W. Bush, som senere vandt præsidentvalget mod demokraten Al Gore. Otte år senere blev McCain den republikanske præsidentkandidat, men måtte se sig slået af Barack Obama.

Berørt datter

Også McCains datter Meghan holdt tale. Hun havde svært ved at holde tårerne tilbage og talte blandt andet om, hvilket USA hendes far stod for, med klar reference til Trumps velkendte mantra ’Make Amerika great again’.

»John McCains USA skal ikke gøres stort igen, for det har hele tiden været stort«, lød det i talen. Referencen blev besvaret med klapsalver fra salen.

"The America of John McCain has no need to be made great again, because America was always great." pic.twitter.com/XcWmdteX8a — CNN Politics (@CNNPolitics) September 1, 2018

Donald Trump var som en af de eneste politikere ikke selv til stede i kirken. Kort efter McCains død kom det frem for offentligheden, at hans sidste ønske var, at den nuværende republikanske præsident blev væk fra hans begravelse.

Trump har ifølge CNN skrevet på Twitter, at han befinder sig på en af sine golfbaner i Sterling, Virginia.

Ingen Sarah Palin

I stedet var den amerikanske regering repræsenteret af den nationale sikkerhedsrådgiver John Bolton, forsvarsminister Jim Mattis og John Kelly, stabschef i Det Hvide Hus. Også Ivanka Trump, præsident Trumps datter var til stede ved ceremonien.

Heller ikke Sarah Palin, McCains tidligere vicepræsidentkandidat var inviteret, skriver det amerikanske medie People.