Oprør: Europa vil ud af USA’s finansielle kvælergreb I årtier har USA været knudepunkt i Vestens finansverden. Nu vil Frankrig og Tyskland knække den dominans. Det bliver svært.

FOR ABONNENTER

Frustrationen over Donald Trump er nu så stor, at selv nogle af supermagtens nærmeste venner er begyndt at stille et både vigtigt og farligt spørgsmål: Hvordan slipper man fri af USA’s totale dominans af verdens valuta- og finanssystemer?