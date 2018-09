OSCE sender for første gang valgobservatører til Sverige

Når der 9. september afholdes valg i Sverige, skal to valgobservatører fra den europæiske samarbejds- og sikkerhedsorganisation OSCE sikre, at alt går ordentligt til.

Det oplyser OSCE til DR Nyheder.

Det er aldrig sket før. De to observatører skal sikre, at valget sker med respekt for vælgernes ret til at stemme anonymt. I Sverige har hvert parti sin egen stemmeseddel med partiets logo tydeligt markeret.

Derfor kan alle se, hvilken seddel vælgerne tager med i stemmeboksen. Samtidig har der været eksempler på, at politiske modstandere har fjernet et partis stemmesedler eller gemt dem i et hjørne af lokalet.

Og det er netop den hemmelige stemme, som OSCE skal sikre, forklarer Thomas Rymer, der er talsmand for OSCE, til DR Nyheder.

»Når man som vælger sætter sit kryds, skal det alene være ens egen beslutning. Andre må ikke have haft indflydelse. Det er et grundlæggende princip i demokratiske valg«, siger han.

Ifølge DR Nyheder er blandt andet det højreorienterede parti Alternativ for Sverige bange for, at der er vælgere, som ikke tør stemme på det omstridte parti af frygt for at blive stigmatiseret.

OSCE kommer med sin rapport fra det svenske valg to måneder efter valget.

ritzau