Dræbt kvindes far til Trump: »Vær venlig at holde os ude af jeres debat. Tillad os at sørge i stilhed og med værdighed« Politiet har anholdt en illegal indvandrer for mordet på en ung kvinde. Det har højrefløjen brugt politisk - imod familiens ønske.

Tirsdag 21. august var ikke nogen specielt god dag for præsident Donald Trump. Med få minutters mellemrum, ved fire-tiden om eftermiddagen lokal tid, tikkede to nyheder ind, som begge aspirerede til titlen som 'Dårligste nyhed' i præsidentens halvandet år lange regeringsperiode.

Først kom det frem, at Trumps mangeårige personlige advokat Michael Cohen havde erklæret sig skyldig i fusk med valgkampsmidler, og - fra slemt til værre for Trump - at Cohen havde fusket efter præsidentens vejledning. Og et kort øjeblik senere kunne medierne fortælle, at Trumps tidligere kampagnechef Paul Manafort ved en føderal domstol i Virginia var kendt skyldig i både bank- og skattesvindel.

Så da Trump om aftenen gik på talerstolen ved et vælgermøde i Charleston, West Virginia, foran tusinder af begejstrede tilhængere, er det rimeligt at formode, at han har været, som minimum, irriteret over eftermiddagens begivenheder. Om præsidenten derfor så også følte et udtalt behov for at dreje opmærksomheden væk fra møgsagerne, ved ingen. Men faktum er, at Trump et stykke tid inde i sin tale trak et kort, som meget belejligt var blevet spillet ham i hænde tidligere på dagen.

Trump åbnede ballet

Politiet i Poweshiek County i Iowa havde anholdt en illegal indvandrer, som oven i købet var mexicaner, for mordet på en 20-årig hvid, kvindelig universitetsstuderende ved navn Mollie Tibbetts. Hun havde været forsvundet i lidt over en måned, og hendes lig var blevet fundet samme dag, som den 24-årige illegale indvandrer blev anholdt - og Trump holdt sin tale i Charleston.

Den unge kvindes død burde aldrig være sket, sagde Trump fra talerstolen ifølge flere medier, blandt andre Des Moines Register.

»I har hørt om det i dag, det med den illegale fremmede, som er kommet ind fra - meget sørgeligt - Mexico. Og I har set, hvad der skete for den utrolige, smukke unge kvinde«, fortsatte præsidenten.

Et af Donald Trumps mest markante valgløfter er løftet om at bygge en mur langs USA's grænse mod Mexico for at holde illegale indvandrere ude. Det har imidlertid vist sig vanskeligt for præsidenten at indfri løftet. Af flere årsager, blandt andet at en sådan mur er hulens dyr at bygge, og at det ikke er lykkedes for Trump at finde pengene.

Nu brugte Trump så på valgmødet i Charleston mordet på Mollie Tibbetts og anholdelsen af den illegale indvandrer til endnu engang at bringe behovet for en mur på bane.

»Build that wall (byg den mur, red)«, fik præsidenten sine tilhængere til at råbe i kor. Og dagen efter udsendte han en video på Twitter, hvor han nævnte mordet på Tibbetts og i forbindelse med det slog fast, at »Vi behøver den mur«.

Imod familiens ønske

I dagene derefter greb adskillige konservative politikere og Trump-støtter muligheden for at bakke præsidenten op ved at sammenkæde mordet med behovet for at begrænse den illegale indvandring og at bygge muren mod Mexico.

Og i fredags var det så Trumps søn, Donald Trump Jr.'s tur. I et debatindlæg i Des Moines Register kaldte han Mollie Tibbetts for »... et offer for venstrefløjens kærlighed til åbne grænser«.

»Demokraterne presser på for en politik, som er en direkte trussel mod uskyldige amerikaneres liv«, skrev Trump Jr. og kaldte demokraterne for »foragtelige« og »hjerteløse«.