Udenrigschef i EU vil rydde skrivebordet til sin efterfølger

I en tale mandag til EU-landenes ambassadører antyder EU's udenrigschef, Federica Mogherini, at hun ikke går med ambitioner om at fortsætte på posten, når hendes mandat udløber i oktober næste år.

»Vi har et stort arbejde foran os med at afslutte dette job, så vi næste år kan overlade et ryddet skrivebord til den kvinde eller mand, der får æren og fornøjelsen af at overtage jobbet efter mig«, siger Mogherini.

Den 45-årige italiener, som lige nåede at få et halvt år som udenrigsminister i Italien inden topjobbet i Bruxelles, afslører i talen ikke yderligere om sine fremtidsplaner.

Mogherini er af flere internationale medier - heriblandt Politico - blevet nævnt som en mulig kandidat til at afløse Jean-Claude Juncker som formand for EU-Kommissionen næste år.

Men som socialist står hun trods sine meritter som udenrigschef umiddelbart svagere end flere andre, da socialisternes gruppe ikke er den største i Europa-Parlamentet.

Hvordan Junckers afløser skal vælges, er dog ikke faldet på plads, og derfor er svært at udelukke kandidater.

Senest har den tyske kansler, Angela Merkel, ifølge avisen Handelsblatt stærke ambitioner om at få en tysker på den centrale politiske toppost.

