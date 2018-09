Retten til abort på spil: USA’s højesteret foran historisk drej mod højre Retten til abort er på spil, når præsident Trumps anden nominering til højesteret, Brett Kavanaugh, i dag afhøres i Senatet. Lyt efter udtrykket ’veletableret lov’.

FOR ABONNENTER

Når en amerikansk præsident får mulighed for at udnævne en højesteretsdommer, kan han eller hun påvirke udviklingen af det amerikanske samfund i årtier fremover. En sjælden gang imellem får en heldig præsident endda chancen for at rykke hele højesteret og dermed samfundet i den ene eller anden retning.