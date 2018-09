Terningspil udviklede sig til skyderi i USA: Otte er såret Mindst en person er i kritisk tilstand og en anden i livsfare efter et skyderi i Californien søndag aften.

Et spil terninger udviklede sig sent søndag aften lokal tid til et voldsomt skyderi i et lejlighedskompleks i San Bernadino, Californien.

Otte mennesker blev ramt af skud, heraf er tre personer alvorligt kvæstet.

Det oplyser politiet ifølge nyhedsbureauet AP.

En ransagning af huset har vist, at der under tumulten blev affyret både pistoler og rifler. Men politiet mangler fortsat et motiv til skyderiet.

»De fleste af vidnerne er ikke samarbejdsvillige, så vi er ikke rigtig sikre på, hvad der er sket forud for skyderiet«, siger polititalsmand Sadie Albers.

De tilskadekomne tæller syv voksne og en 17-årig dreng, der er i kritisk tilstand.

Ifølge AP er en person i livsfare. CNN skriver, at to af de tilskadekomne er i livsfare.

Politiet oplyser, at der er meget bandekriminalitet i området, men at det endnu er for tidligt at sige, om søndagens skyderi har relationer hertil.

Der er endnu ingen anholdte i sagen.

»Jeg kan fortælle jer, at adskillige skud er blevet affyret, men jeg vil ikke gætte på hvor mange. Vi har taget nogle personer med på stationen, som forhåbentlig kan kaste lys over sagen«, lyder det fra politiinspektør Richard Lawhead.

Alysa Marie, der bor i nærheden af lejlighedskomplekset, fortæller til CNN, at hun hørte mellem 15 og 20 skud blive affyret.

»Cirka fem minutter efter (skyderiet red.) begyndte en helikopter at cirkulere rundt over vores gade. Over en højtaler blev der sagt, at de skulle smide deres våben og lade folk komme i sikkerhed«, fortæller Alysa Marie.

En anden, unavngiven nabo fortæller, at der kort efter skyderiet ankom op mod ti ambulancer til stedet.

ritzau