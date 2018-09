Argentinas økonomi er i frit fald - nationalbanken hæver renten til verdens højeste Det går kun én vej for økonomien i Argentina i øjeblikket - nedad. Regeringen kæmper for at få lån på 320 milliarder kroner fremskudt.

Økonomien i Argentina er i frit fald i øjeblikket.

Forleden hævede Argentinas centralbank den toneangivende rente til 60 procent - det højeste niveau i verden.

Den argentinske valuta, pesoen, er desuden faldet med over 40 procent sammenlignet med den amerikanske dollar alene i løbet af i år.

I går bebudede landets regering så nye skatter på eksportvarer og nedlæggelse af knap halvdelen af regeringens ministerier i et forsøg på at skabe mere ro om økonomien.

For den almindelige argentiner betyder situationen, at alt bliver dyrere, og at det stort set er blevet umuligt at låne penge, forklarer chefanalytiker Anders Svendsen fra Nordea.

»Centralbanken låner penge ud til 60 procent til bankerne. Bankerne tager så endnu mere hos deres kunder. I praksis er der ikke noget marked for lån, når det er sådan, og det er ødelæggende for en økonomi«, siger han.

Danmark mærker på nuværende tidspunkt ikke meget til krisen i Argentina. Mest berørt er de firmaer, der handler direkte med Argentina, eller som har produktion i landet. Men den danske samhandel med Argentina er ikke voldsomt stor, forklarer Anders Svendsen.

Nye skatter er nødvendige

Argentinas præsident, Maurico Macri, blev i 2015 valgt på et løfte om at genrejse landets økonomi. Indtil videre har han ikke formået at indfri forventningerne.

»For at kunne begynde at opbygge det land, vi ønsker, skal vi afstemme vores økonomi som en stat, der bruger mindre, end den modtager«, sagde han i går, da han skulle forklare, hvorfor regeringen nu lægger nye skatter på eksport.

Han erkendte, at skat på eksportvarer er en »meget dårlig« ting, men at det er nødvendigt, eftersom der er tale om en »nødsituation«.

Landbrugssektoren er motoren i Argentinas økonomi. Landet er verdens største producent af sojamel. Men netop i år står landbruget til sin værste høst i mindst et årti - grundet tørke.

Landets økonomiske situation blev for alvor dårlig i første kvartal i år. Flere internationale forhold spillede ind - blandt andet stigning i oliepriserne og rentestigninger i USA, som fik investorer til at trække sig fra Argentina.

Venter på svar om milliardlån

Argentina fik i maj lovning på at kunne låne, hvad der svarer til omkring 320 milliarder kroner fra Den Internationale Valutafond. Håbet var dengang, at alene låneaftalen kunne skabe tilstrækkeligt med ro på markederne til at sikre en vis stabilitet. Men det skete ikke.

I disse dage forsøger den argentinske regering at få fremskudt det lån. Meldingen her til morgen, onsdag, lyder, at regeringen først vil få svar på anmodningen i slutningen af september.

I 2001 kollapsede den argentinske økonomi fuldstændigt. Med en gæld på mere end 1.000 milliarder kroner gik staten bankerot, og halvdelen af befolkningen endte under fattigdomsgrænsen.

Efter kollapset faldt prisen på argentinske varer gevaldigt, og det gjorde samtidig varerne mere attraktive på det internationale marked og trak eksporten op på rekordniveau over de følgende år. Forbedringen i økonomien var medvirkende til, at Argentina fik forhandlet sig frem til gældssaneringsaftale, hvor blandt andet en tredjedel af gælden blev afskrevet.