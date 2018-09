Hollandsk storbank indgår milliardforlig i hvidvasksag

Mens Danske Bank slås med sin egen hvidvasksag, har den hollandske storbank ING Groep indgået et milliardforlig i en sag om hvidvask i perioden 2010 til 2016.

ING har erkendt væsentlige brister i sine procedurer i forhold til at forebygge finansiel kriminalitet og har accepteret at betale 775 millioner euro, hvilket svarer til omtrent 5,8 milliarder kroner.

Det rapporterer Bloomberg News ifølge Ritzau Finans.

De hollandske myndigheder, som ING har indgået forliget med, har baseret bødens størrelse på ING's finansielle styrke og betalingsevne.

Desuden afspejler bøden sagens alvor og varighed, men også at det ikke var muligt at afgøre, i hvilken grad bankkonti i ING i Holland blev misbrugt.

Af det samlede forlig på 775 millioner euro er 675 millioner euro en bøde, mens de sidste 100 millioner euro svarer til den besparelse, ING har haft på ikke at have det nødvendige mandskab til at afværge finansiel kriminalitet.

Sagen har fået konsekvenser for en række nuværende og tidligere ledende medarbejdere, der har mistet deres job og fået annulleret bonusser.

ING's ledelse har desuden frasagt sig sin bonus for 2018 som følge af sagen.

ritzau