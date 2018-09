Republikansk senator til Trump: USA er ikke en bananreprublik Donald Trump håner justitsminister for at have rejst sag mod to 'populære' republikanere

USA's præsident, Donald Trump, kritiseres for at agere som om, han styrede en »bananrepublik« af den republikanske senator Bob Sasse, efter at Trump mandag - igen - langede ud efter justitsminister Jeff Sessions.

I et tweet hånede Trump justitsministeren for at have rejst anklager mod to af deres republikanske partifæller og argumenterede for, at ministeren dermed skadede republikanernes chancer i midtvejsvalget i november.

De to republikanere er »populære«, og »to lette sejre« er nu tvivlsomme, fordi der ikke er tid nok, skrev Donald Trump og sluttede med et ironisk »Godt gået, Jeff...«.

Two long running, Obama era, investigations of two very popular Republican Congressmen were brought to a well publicized charge, just ahead of the Mid-Terms, by the Jeff Sessions Justice Department. Two easy wins now in doubt because there is not enough time. Good job Jeff...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3. september 2018

Donald Trump har gentagne gange givet udtryk for, at landets justitsminister og hans ministerium bør forsvare hans interesser, selvom offentlige anklagere ikke må lade sig påvirke af politiske hensyn, fremgår det blandt andet af et momorandum fra ministeriet i 2016.

»USA er ikke en eller anden bananrepublik med et todelt retssystem - et for flertalspartiet og et for mindretalspartiet«, svarede Bob Sasse i en skriftlig udtalelse.

Han bemærkede, at de to mænd er anklaget for forbrydelser ud fra bevismaterialet og ikke ud fra, hvem der var præsident, da efterforskningen begyndte.

Den republikanske senator Jeff Flake, der ofte er en markant kritiker af Donald Trump, skrev på Twitter, at Trump opfører sig som en præsident, der vil bruge Justitsministeriet til at gøre politiske regnskaber op.

This is not the conduct of a President committed to defending and upholding the constitution, but rather a President looking to use the Department of Justice to settle political scores. https://t.co/E74YmhD4dB — Jeff Flake (@JeffFlake) 3. september 2018

En talsmand for Paul Ryan, der er formand for republikanerne i Repræsentanternes Hus, sagde ifølge CNN, at Justitsministeriet altid bør forblive apolitisk.

Under anklage

De to republikanske medlemmer af Repræsentanternes Hus, Chris Collins fra New York og Duncan Hunter fra Californien, var begge tidlige støtter af Donald Trump. Collins er anklaget for at have svindlet i forbindelse med en aktiehandel, mens Duncan Hunter er anklaget for at have misbrugt valgkampsmidler og have forfalsket dokumenter. De nægter sig begge skyldige.

Donald Trump har gentagne gange bagatalliseret kriminalitet begået af hans egne allierede, senest da han kaldte det »meget unfair«, at hans gamle kampagnechef, Paul Manafort, blev dømt for blandt andet skatte- og banksvindel, mens blandt andre tidligere præsidentkandidat Hillary Clinton ikke er blevet dømt for noget.

Præsidenten har kørt en stadig mere hidsig hetz mod Jeff Sessions, siden denne som nyudnævnt justitsminister erklærede sig inhabil i forbindelse med den særlige undersøger, Robert Muellers, undersøgelse af, om Donald Trumps folk samarbejdede med russere om at påvirke det amerikanske valg. En undersøgelse, som Trump rutinemæssigt hævder er en politisk motiveret »heksejagt«. Han vil tilsyneladende have Justitsministeriet til at stoppe undersøgelsen og fyre Robert Muelller.

'Sig op!'

Trump har skabt en gættekonkurrence om, hvorvidt han vil fyre Jeff Sessions, og hånede blandt andet i et interview på tv-kanalen Fox News Jeff Sessions for aldrig at have »taget kontrol over Justitsministeriet«. Trump satte spørgsmålstegn ved hans mandighed: »Hvilken slags mand er det her?« spurgte præsidenten.