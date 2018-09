Krybskytter bag massedrab i elefanternes paradis

Modstanderne af afvæbning af landets vildtbetjente peger på, at de flere sammenstød mellem mennesker og elefanter skyldes andet end en voksende bestand. Landet oplever en stærk befolkningsvækst, hvilket i sig selv ifølge Mike Chase fører til flere sammenstød.

Regeringen har heller ikke vedligeholdt de vildthegn, der er omkring de største reservater, og elefanterne opsøger også i stigende grad områder, der kunstvandes, for at drikke.

Chase mener, at en effektiv informationskampagne kombineret med særlige vildtpassager kan rette op på en del af problemet. Samtidig er det nødvendigt, at lokalbefolkningen i de ramte områder får direkte del i indtægterne fra turismen. Det vil skabe en bedre forståelse, accept og håndtering af de store dyr.

Bestanden bliver stabil

Ifølge den lokale avis The Patriot opfordrede et parlamentsmedlem og en viceminister fra de hårdest ramte områder for nylig befolkningen til at tage sagen i egne hænder og skyde elefanter i deres område. En anden mulighed er at genåbne trofæjagten, men jægerne fra Europa og USA går primært efter de gamle og meget store hanner, mens det typisk er yngre dyr, der hærger folks marker. Da den licensbaserede jagt var på sit højeste, var det heller ikke de lokale beboere, der fik flest penge ud af de dyre jagter.

Nedslagtningen af elefanter i Botswana er dårligt nyt for de store dyr, der i mange år har været ramt af krybskytteri og færre levesteder. Men ser man samlet på Afrika, er der klare tegn på, at den samlede udvikling er ved at vende.