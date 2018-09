Eksplosiv ny bog: Trumps medarbejdere har gemt papirer for ham for at beskytte USA Journalistikonet Bob Woodward beskriver i ny bog Trumps præsidentskab som et nervesammenbrud.

Flere af Donald Trumps nærmeste medarbejdere er så bange for præsidentens manglende dømmekraft, at de ved flere lejligheder har skjult papirer for ham for at beskytte USA's nationale sikkerhed.

Det skriver den prisvindende journalistlegende Bob Woodward ifølge tv-stationen CNN i en kommende, eksplosiv bog, der tegner et alarmerende billede af en præsident i centrum for en dysfunktionel gruppe medarbejdere, hvoraf nogle med navn refereres for at kalde præsidenten en idiot og en løgner.

I sin 448-sider lange bog 'Fear' - Frygt - beskriver Bob Woodward, at præsidentens tidligere økonomiske rådgiver, Gary Cohn, så et udkast til et dokument på skrivebordet i Det Ovale Værelse, som ville have trukket USA ud af en handelsaftale med Sydkorea.

Ifølge CNN, der inden udgivelsen har fået fat i et eksemplar af bogen, skriver Bod Woodward, at Cohn senere fortalte en medarbejder, at han stjal papiret, der ville have kunne bringe et hemmeligt amerikansk program til at opdage nordkoreanske missiler i fare.

»Han får aldrig dokumentet at se. Er nødt til at beskytte landet«, skal Gary Cohn have sagt.

Som en elev i »femte klasse«

Også stabssekretær Rob Porter skal have brugt den strategi ved flere lejligheder og er ifølge CNN citeret for at sige, at en tredjedel af hans job gik med at distrahere præsidenten fra sine virkelig farlige idéer.

Ikke mindst i udenrigspolitikken beskrives rådgivere og ministre som lamslåede over Trumps ringe viden og nysgerrighed om verden. Ifølge avisen The Washington Post, som også har et kopi af bogen, spurgte Trump på et møde 19. januar, hvorfor USA overhovedet bruger penge i regionen omkring den allierede Sydkorea.

»Vi gør det for at forhindre Tredje Verdenskrig«, skal forsvarsminister Jim Mattis have svaret. Efter Trump havde forladt mødet, er en frustreret Mattis refereret for at sige, at præsident opførte sig som en skoleelev i femte eller sjette klasse.

Efter et angreb med kemiske våben i Syrien sagde Trump, at han ville likvidere Syriens hersker, Bashar al-Assad, skriver The Washington Post.

»Lad os fucking slå ham ihjel. Lad os gå ind. Lad os slå hele den forpulede flok ihjel«, skal Trump have sagt.

Mattis svarede Trump, at han ville se på det, men beroligede andre om, at det ville man ikke, skriver avisen.

Under et tophemmeligt møde i 'The Tank' i Pentagon i sommeren 2017 skal en kreds omkring præsidenten have forsøgt at gøre ham forståelig, at USA har glæde af allierede og diplomati, og at hans korstog med straftold kunne udgøre en sikkerhedsrisiko. Ifølge CNN's referat er Trumps diplomatiske filosofi over for Nordkoreas diktator Kim Jong-Un personlig med ham selv i centrum.

»Det handler om leder mod leder. Mand mod mand. Mig mod Kim«, sagde han angiveligt.

Værste job nogensinde

Om Afghanistan sagde han ifølge referatet til generalerne, at de skulle slå folk ihjel og ikke behøvede en strategi.

Efter at Trump var gået, skal udenrigsminister Rex Tillerson have sagt: »Han er en forbandet idiot«. Tillerson blev anonymt i medierne citeret for at have kaldt Trump en idiot og blev senere fyret.