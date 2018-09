Anklager dropper sexanklager mod skuespiller Kevin Spacey

Anklagemyndigheden i Los Angeles har besluttet ikke at rejse tiltale mod skuespiller Kevin Spacey for overgreb, der skal have fundet sted for 26 år siden.

Det skyldes, at anklagerne ifølge lovgivningen i Californien er forældet, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Anklagemyndigheden oplyser tirsdag, at den heller ikke vil rejse tiltale mod skuespiller Steven Seagal og komiker Anthony Anderson, der ligeledes begge har været anklaget for seksuelle overgreb.

Også Seagals anklager er blevet droppet grundet forældelsesfristen, mens der mod Anderson ikke var været tilstrækkelige beviser til at rejse en sag.

Kevin Spacey blev sidste år beskyldt for at have krænket unge mænd og mindreårige drenge seksuelt tilbage i 1992.

Skandalen omkring Spacey begyndte at rulle i slutningen af oktober. Her gav den i dag 46-årige skuespiller Anthony Rapp et interview til internetmediet Buzzfeed News.

Han beskyldte Spacey for at have gjort seksuelle tilnærmelser mod ham i 1986. Dengang var Anthony Rapp 14 år.

Spacey skrev efterfølgende på Twitter, at han ikke husker mødet med Rapp, som det blev beskrevet.

Siden kunne CNN rapportere, at otte nuværende eller tidligere ansatte på 'House of Cards' fortalte, at Spacey skabte et giftigt arbejdsmiljø. Og en tidligere ansat anklagede ham for overgreb.

Herefter tog anklagerne fart.

I november kunne også Storbritanniens prestigefyldte teater The Old Vic oplyse, at det havde modtaget 20 klager om 'upassende opførsel' over Hollywoodstjernen, der var kunstnerisk leder af teatret i London over et årti.

Efter anklagerne valgte Netflix i november 2017 at fyre Kevin Spacey fra successerien 'House of Cards'.

Streamingtjenesten valgte efterfølgende at fortsætte finalesæsonen uden stjerneskuespilleren i rollen som den korrupte politiker Frank Underwood.

Kevin Spacey har siden holdt sig uden for offentlighedens søgelys og har heller ikke kommenteret den seneste udvikling i sagen.

ritzau