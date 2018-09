»Det er trist for mig«: Rufus Gifford erkender nederlag i amerikansk primærvalg Gifford misser chancen for en plads i Repræsentanternes Hus efter nederlag ved primærvalg i Massachusetts.

Den tidligere amerikanske ambassadør i Danmark Rufus Gifford taber primærvalget i Massachusetts.

Med 91 procent af stemmerne talt op ser han ud til at få fjerdeflest stemmer i det tredje valgdistrikt i delstaten.

Gifford har kæmpet mod ni andre demokratiske kandidater og må nu se sig slået af Daniel Koh, der med 21,9 procent af stemmerne står til at blive valgdistriktets vinder.

Over for TV2's korrespondent Jesper Steinmetz erkender Gifford sit nederlag.

»Det er trist for mig. Vi kastede os ud i det og kom ikke helt i mål. Vi vidste, at det var risikoen. Jeg gik ind i det med liv og sjæl. Nu venter næste kapitel, siger han.

Han forsikrer, at han vil fortsætte sit arbejde enten i politik eller anden offentlig tjeneste.

Lå ellers som nummer to i meningsmålingerne

Meningsmålingerne op til valget spåede ellers Gifford gode chancer. I den seneste meningsmåling lå Gifford nummer to - kun slået af Daniel Koh, der nu ser ud til at vinde.

Daniel Koh er tidligere stabschef for borgmesteren i Boston og har bevæget sig mere i lokalpolitik end Gifford. Efter sin valgsejr vil han med stor sandsynlighed blive medlem af Underhuset i den amerikanske kongres, Repræsentanternes Hus.

Ud over Daniel Koh har også to andre kandidater fået flere stemmer end Gifford.

Ifølge Anders Agner Pedersen, der er redaktør på netmediet Kongressen.com, kan Giffords største ulempe i valget have være de mange år, han har tilbragt i udlandet.

»Udfordringen for Rufus Gifford er, at han stadig er en outsider. Han er kommet tilbage til sin hjemstat, Massachusetts, efter han har været tre og et halvt år i Danmark«, sagde Anders Agner Pedersen forud for valget.

Omvendt har Gifford også haft et es i ærmet, som har øget hans chancer.

I 2012 stod han i spidsen for den daværende præsident Obamas fundraising, som slog alle rekorder. Og den evne har han ifølge Anders Agner Pedersen taget med sig ind i valgkampen.

Det har dog ikke været nok til at sikre Gifford stemmer til at slå sine modkandidater.

ritzau