Elon Musk angriber igen dykker fra thailandsk huledrama: »Jeg håber, at han fucking sagsøger mig« I juli bad Tesla-rigmanden om forladelse efter en byge af pædofili-anklager mod en af heltene fra huledramaet i Thailand. Et amerikansk medie har dykket ned i sagen, og det har igen fået Elon Musk til tasterne med nye hårde beskyldninger.

For tredje gang på under to måneder går Tesla-rigmanden Elon Musk nu igen til angreb på den 63-årige britiske Vernon Unsworth, der hjalp med at befri 12 thailandske fodbolddrenge fra en oversvømmet grotte.

Det sker i en byge af emails til Nyhedsmediet Buzzfeed, der har undersøgt Tesla-grundlæggerens anklager.

»Jeg foreslår, at du ringer til dem, du kender i Thailand og finder ud af, hvad der rent faktisk foregår og holder op med at forsvare børne-voldtægtsmænd, dit fucking røvhul«, skriver Elon Musk ifølge nyhedsmediet og fortsætter:

»Han er en gammel, single, hvid fyr fra England, der rejste til Thailand for 30-40 år siden, mest i Pattaya Beach, inden han flyttede til Chiang Rai for at gifte sig med en brud, der var 12 år gammel på daværende tidspunkt«.

De vrede mails er sendt til en journalist på nyhedsmediet, der rent faktisk har forsøgt at undersøge, om der er sandhed bag rigmandens anklager.

Indtil videre har Elon Musk nemlig ikke kunnet dokumentere sine påstande. Han har nærmere opfodret den 63-årig dykker til at sagsøge ham med ordene:

»Jeg håber, at han fucking sagsøger mig«.

Og det kan meget vel være, at Vernon Unsworth tager den opfordring alvorligt. Han har i hvert fald anskaffet sig en advokat.

»Elon Musk kan tweete hans hævngerrige og onde løgn om Mr. Unsworth hundrede gange, og det vil stadig ikke være sandt«, skriver advokat L. Lin Wood i en offentlig erklæring.

I slutningen af juli gav Elon Musk ellers den britiske dykker en undskyldning på Twitter med ordene:

»Jeg undskylder til hr. Unsworth og til de firmaer, jeg repræsenterer som leder. Skylden er min og min alene«, skrev han ifølge mediet Reuters.

Baggrunden for den bizare sag

Kampen mellem de to begyndte, mens redningsaktionen af de 12 thailandske fodbolddrenge var på sit højeste.

Vernon Unsworth har boet i nærheden af det hulesystem, der blev oversvømmet i mange år. Han er tidligere dykker og har brugt år på at skemalægge hulerne og meldte sig hurtig som en del af redningsaktionen. Det var ham, der foreslog, at tilkalde det britiske team af dykkere, der i sidste ende fik de 12 drenge og deres træner helskindede ud.

Under redningsaktionen bød Elon Musk ind med en idé til at få drengene ud: En mini ubåd. Vernon Unsworth afviste kategorisk muligheden, men rigmanden blev ved med at presse på, og til sidst mistede den 63-årige tålmodigheden og bad efter sigende Elon Musk tage sin ubåd »og stikke den op et sted, hvor det gør ondt« og kaldte ubåden et »PR-stunt«.

Det er efter den episode, at Tesla-rigmanden på det sociale medie Twitter har kaldt Vernon Unsworth for pædofil, voldtægtsmand.

»De værste år af mit liv«

Ifølge Buzzfeed, der har undersøgt Elon Musks anklager, er der ingen hold i ordene. Der findes i hvert fald ingen kriminalsager mod den 63-årige britiske statsborger, mens også tidligere dykker-kollegaer roser hans ekspertise og lederegenskaber.

Spørgsmålet er så, hvor Tesla-grundlæggende får alle sine påstande fra?

Det kan ingen endnu svare på, men det er ingen hemmelighed, at Elon Musk har været ramt af både stress og depression, som han har ikke har holdt tæt til kroppen.

For bare et par uger siden gav han et interview til New York Times, hvor han flere gange brød grædende sammen og fortalte om »de værste år af mit liv«.