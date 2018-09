Efter at Trump blev sur: Nordkoreas leder gentager sit løfte om at droppe atomvåben Samtidig vil den sydkoreanske præsident besøge Nordkorea senere i denne måned i et nyt forsøg på at skabe afspænding.

De seneste uger har forhandlingerne om atomnedrustning mellem Nordkorea og USA været strandet, men nu gør den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, et nyt forsøg på at vise velvilje.

Han mødtes i går i Nordkoreas hovedstad, Pyongyang, med en sydkoreansk forhandlingsdelegation, og torsdag morgen udsendte det statslige nordkoreanske nyhedsbureau en meddelelse, som understregede Kim Jong-uns tilsagn om at arbejde hen imod atomnedrustning.

Ifølge meddelelsen skulle han over for de sydkoreanske gæster have udtrykt sin »vilje til fuldkommen at fjerne faren for væbnet konflikt og krigsskræk på Den Koreanske Halvø og gøre den til en fredens vugge uden atomvåben«.

Fine ord, men ingen handling

Udtalelsen var en lidt mere svulstig gentagelse af det løfte om at arbejde henimod komplet atomafrustning, som Kim Jong-un kom med under topmødet i Singapore i juni med den amerikanske præsident, Donald Trump.

Men foreløbig har Nordkorea til USA's stigende frustration ikke villet forpligte sig til en konkret plan for atomnedrustning, samtidig med at satellitfotos har vist, at Nordkorea angiveligt har fortsat med at udbygge sine atomfaciliteter.

I ugerne efter topmødet i Singapore holdt Trump fast i, at han havde opnået en god personlig kemi med Kim Jong-un, men i forrige uge besluttede han uden varsel at aflyse et forestående besøg i Nordkorea af den amerikanske udenrigsminister, Mike Pompeo, med henvisning til mangel på fremskridt i forhandlingerne.

Manglende tillid

Bag de strandede forhandlinger gemmer sig en grundlæggende uenighed mellem USA og Nordkorea om den videre strategi. USA står fast på, at Nordkorea skal gennemføre en komplet atomnedrustning, før USA vil ophæve sanktionerne. Nordkorea ønsker derimod, at de to lande skal give gradvise indrømmelser til hinanden.

Specielt ønsker Nordkorea, at USA skal medvirke til en formel afslutning på Korea-krigen, der endte med en våbenhvileaftale uden en egenlig fredsaftale. Men USA frygter, at en fredsaftale vil føre til, at Nordkorea derefter vil kræve, at USA stopper sine militærøvelser med Sydkorea og derudover trækker de titusindevis af amerikanske soldater hjem, som er stationeret i Sydkorea, uden at Nordkorea tilsvarende opgiver sine atomvåben.

Sydkorea klemt

I det spil befinder Sydkorea sig et sted midt imellem USA og Nordkorea, idet den sydkoreanske præsident, Moon Jae-in, ønsker afspænding, men samtidig godt ved, at der ikke bliver nogen varig løsning på konflikten på Den Koreanske Halvø, uden at USA er med ved bordet.

Derfor har Moon Jae-in adskillige gange ageret som fødselshjælper i forhandlingerne mellem USA og Nordkorea, og den rolle forsøger han nu at udbygge.

Nord- og Sydkorea enedes i går på mødet i Pyongyang om, at Moon Jae-in skal besøge Kim Jong-un fra den 18. til 20. september for at diskutere »praktiske spørgsmål«. Reelt er der dog næppe tvivl om, at det største punkt på dagsordnen vil være, hvordan Nordkorea skal komme videre i forhandlingerne med USA.

Spænding om militærparade

Allerede nu på søndag vil hele verden få en fornemmelse af, hvorvidt Kim Jong-un mener sit løfte om atomnedrustning alvorligt. Her fejrer Nordkorea 70-året for sin grundlæggelse ved en stor militærparade i Pyongyang.

Hidtil har styret brugt den slags parader til at fremvise sine atommissiler, men spørgsmålet er, om Kim Jong-un denne gang vil forsøge at nedtone sin atomare slagstyrke.