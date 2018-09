Jagten på modstandsmanden i Det Hvide Hus er gået ind: John Kelly? Jeff Sessions? Mike Pence? Nikki Haley? Melania Trump? Kujonen burde tage sin afsked, udtaler Trumps talskvinde, Sarah Sanders.

Jagten er gået ind på den anonyme højtstående medarbejder i Det Hvide Hus, som står bag en kronik i New York Times om en 'modstandsbevægelse', der internt og aktivt modarbejder præsident Donald Trump.

I kronikken skriver medarbejderen, at flere af vedkommendes kollegaer er stærkt bekymrede over præsidentens »utilregnelige« og »amoralske« adfærd. Og at de derfor har valgt aktivt og i hemmelighed at undergrave ham og hans politik.

»Dilemmaet, som præsident Trump ikke fuldt ud forstår, er, at mange højtstående embedsmænd i hans administration arbejder hårdt på at undergrave hans dagsorden, skriver den anonyme embedsmand.

»Individet bag denne artikel har valgt at svigte, ikke støtte den lovligt valgte præsident. Han sætter ikke landet først, men sig selv og sit ego foran det amerikanske folks vilje. Denne kujon burde gøre det eneste rigtige og tage sin afsked«, udtalte Sarah Sanders, talskvinde for Det Hvide Hus, i aftes, ifølge Fox News. Hun betegnede den anonyme medarbejder for »en fej kilde for den fejlende New York Times«.

CNN spekulerer - som alle andre medier - i, hvem medarbejderen kan være.

»Gætværket om, hvem der skrev kronikken, vil dominere i officielle Washington-kredse i den nærmeste fremtid. Og alle, som passer på beskrivelsen 'et højtstående medlem af Trumps administration', vil blive mødt med spørgsmålet, om det var dem«.

Og så sætter nyhedskanalen navn på 13 personer, som kan være forfatteren. Baseret på »hvad vi ved om forskellige fraktioner, hvad de kan lide og ikke lide, motivationer og ambitioner. Blandt de 13 er så højtstående medlemmer af Trumps inderkreds som vicepræsident Mike Pence, stabschef John Kelly, justitsminister Jeff Sessions og forsvarsminister James Mattis. Samt Trumps hustru, Melania Trump.

Ikke alle Trump-kritikere er begejstrede over den anonyme kronik. David Jolly, tidligere medlem af Repræsentanternes Hus for Florida, er en fremtrædende republikansk kritiker af Donald Trump. Han har, henvendt til den anonyme kronikør, sagt til tv-stationen MSNBC, at »... at hvis du vil gøre noget for at tjene nationen, så bør du træde frem og sætte dit navn under det her«.

David Frum, konservativ skribent og forfatter, hvis seneste bog bærer titlen 'Trumpocracy: The Corruption of the American Republic', giver ikke meget for motivet til at skrive kronikken: »Hvad forfatteren har gjort er at kaste USA's regering ud i endnu mere oprørte vande. Han eller hende har opildnet præsidentens paranoia og styrket hans magtfuldkommenhed«, skriver han i The Atlantic.

Trump selv har, som sædvanligt, brugt Twitter som primær kommunikationskilde. Præsidenten sendte i nat fire tweets i denne rækkefølge.

The Failing New York Times! pic.twitter.com/SHsXvYKpBf — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 5, 2018

TREASON? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 5, 2018

Does the so-called “Senior Administration Official” really exist, or is it just the Failing New York Times with another phony source? If the GUTLESS anonymous person does indeed exist, the Times must, for National Security purposes, turn him/her over to government at once! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 5, 2018