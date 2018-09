Her er de fire trin: Sådan fjerner man en ustabil eller syg amerikansk præsident Vicepræsidenten, ministrene og til sidst to tredjedele af kongressen skal nikke ja, hvis præsidenten skal smides ud af Det Hvide Hus. Det er kun sket i film.

En gruppe af Trumps nærmeste medarbejdere har ifølge en kronik i New York Times overvejet muligheden for at søge at aktivere det 25. tillæg til forfatningen, der gør det muligt at fjerne en præsident fra magten uden at gennemføre en rigsretssag.