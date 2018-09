Eksklusivt - læs hele den anonyme kronik fra The New York Times: »Jeg er en del af modstanden internt i Trumps regering« »Jeg arbejder for præsidenten, men har sammen med en række ligesindede kolleger lovet at modarbejde dele af hans arbejde og værste tilbøjeligheder«.

The New York Times har taget det usædvanlige skridt at bringe en anonym kronik. Det har avisen gjort på opfordring af afsenderen, en højtstående embedsmand i Trumps administration, hvis identitet avisen er bekendt med, og som kunne miste sit arbejde, hvis navnet kom frem. Avisen ser ikke andre muligheder end at offentliggøre denne kronik anonymt for at viderebringe et vigtigt budskab til læserne.