Uddrag af anonym kronik: Her er fem centrale citater The New York Times har bragt en kronik, hvor et højtstående medlem af Donald Trumps stab fortæller om en sammensværgelse, som forsøger at afbøde virkningerne af præsidentens politik.

»Det handler ikke blot om, at den særlige undersøgelse (Muellers Ruslands-undersøgelse, red.) tårner sig truende op. Eller om, at hele USA er splittet i en bitter strid om Donald Trumps lederskab. Og heller ikke bare om, at hans eget parti meget vel kan miste magten over Repræsentanternes Hus til en opposition, som hårdnakket arbejder på at bringe ham til fald.

Dilemmaet er – hvilket han ikke selv til fulde fatter – at adskillige højtstående embedsmænd internt i hans regering bestræber sig på indefra at forpurre dele af hans agenda og på at stille sig i vejen for hans værste tilbøjeligheder«.





»Misforstå mig nu ikke. Der er lyspunkter, som den næsten uophørligt negative pressedækning af regeringens virke ikke evner at indfange: den velfungerende deregulering, den historiske skattereform, et styrket militær og deslige.

Men disse succeshistorier er blevet til på trods af – og ikke takket være – præsidentens ledelsesstil, som både er fremfusende, selvmodsigende, småtskåren og ineffektiv«.



»Måske er det en ringe trøst i disse kaotiske tider, men de amerikanske borgere skal vide, at der er voksne til stede i lokalet. Vi er fuldt ud bevidste om, hvad der foregår, og vi bestræber os på at gøre det rigtige, selv når Donald Trump ikke vil have det«.







»Ser vi på eksemplet Rusland, var præsident Trump meget modvillig mod at skulle udvise så mange af Putins spioner som straf for at have forgiftet en tidligere russisk spion i Storbritannien. Trump beklagede sig i ugevis over, at højtstående folk i embedsværket tvang ham til at føre en mere konfronterende kurs over for Rusland, og han udtrykte sin frustration over, at USA til stadighed skulle indføre sanktioner mod Rusland grundet dets ondsindede adfærd. Men hans nationale sikkerhedsstab vidste bedre end som så – den slags tiltag var nødvendige for at stille den russiske regering til ansvar.

Det er ikke den såkaldt ’dybe stat’, der arbejder sådan. Det gør det stabile embedsværk«.



»Den største bekymring handler ikke om det, som præsident Trump har gjort ved præsidentembedet, men om hvad vi som nation har givet ham lov til at gøre ved os. Vi er sunket dybt sammen med ham og har ladet vores debat ribbe for anstændighed«.

Oversættelse: Jacob Giese