Rusland er omdrejningspunkt for anonymt angreb på Trump USA's politik over for Rusland under Trump er præget af hårde sanktioner presset igennem af Kongressen og Trump's mange forsøg på at blødgøre fronterne.

Rusland.

En anonym embedsmands angreb på præsident Trump i New York Times viser, hvordan håndteringen af Rusland i særlig grad er baggrund for, at i hvert fald nogle af 'præsidentens mænd' bag linjerne modarbejder deres arbejdsgiver.

Hvis man kaster et blik på, hvad der rent faktisk er sket, står kontrasterne mellem de amerikanske økonomiske sanktioner og præsidentens forsonlige holdning til Rusland frem.

Mere end én gang har verden med forbløffelse hørt forsonlige ord om Moskva fra præsidenten for så kort efter at se USA stramme sanktionerne. Det gælder alle fire 'sanktionsfronter', som præger den amerikanske Rusland-politik:

Russisk indblanding i præsidentvalgkampen, annekteringen af Krim og støtten til oprøret i Østukraine, forsøget på at myrde den tidligere russiske afhopper, Sergej Skripal og endelig den russiske støtte til Syriens diktator, Bashar al-Assad.

Det anonymiserede debatindlæg bragt i New York Times er fuld af skribentens overvejelser om Trumps moral og inderkredsens forsøg på at kontrollere præsidenten. Men frontalangrebet på Trump er ikke konkret på ret mange felter - bortset fra Rusland.

Indlægget tager afsæt i, »at den særlige undersøgelse (Ruslandsundersøgelsen, red.) tårner sig truende op«.

Og Rusland er også omdrejningspunktet i de passager, hvor det harske angreb er mest konkret - med en birolle til Nordkorea:

»Både offentligt og privat viser præsident Trump en forkærlighed for autokrater og diktatorer, eksempelvis Ruslands præsident, Vladimir Putin, og Nordkoreas leder, Kim Jong-un, hvorimod han kun i meget begrænset omfang viser oprigtig anerkendelse af de bånd, der knytter os til allierede, ligesindede nationer«, hedder det.

Derefter fremhæver debatindlægget, at »kvikke iagttagere har dog bemærket, at den øvrige administration følger et andet spor, et spor, hvor lande som Rusland bliver skældt ud for utidig indblanding og bliver straffet derefter, og hvor allierede i hele verden bliver inddraget som ligeværdige parter i stedet for at blive hånet som rivaler«.

Her hører det med i billedet, at den anonyme embedsmand og den politiske administration ikke alene kan tage æren for, at USA holder fast og skærper sanktionerne mod Rusland. I de fleste tilfælde har Kongressen haft det afgørende ord og enten tvunget sanktionerne igennem eller presset Trump til at indføre dem.

Det er så sket - men i nogle tilfælde langsomt og nølende.

I debatindlægget beskriver den anonyme topembedsmand, hvordan Trump angiveligt var modstander af, at USA udviste 60 diplomater og lukkede russiske konsulater efter drabsforsøget på den tidligere russiske agent Sergej Skripal.

»Trump beklagede sig i ugevis over, at højtstående folk i embedsværket tvang ham til at føre en mere konfronterende kurs over for Rusland, og han udtrykte sin frustration over, at USA til stadighed skulle indføre sanktioner mod Rusland grundet dets ondsindede adfærd. Men hans nationale sikkerhedsstab vidste bedre end som så – den slags tiltag var nødvendige for at stille den russiske regering til ansvar«.