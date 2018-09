Voldtaget nødhjælpsarbejder om dømte soldater: Nogle af dem ville småsnakke - som om vi var på date Soldater fra regeringshæren begik massevoldtægter af kvindeligenødhjælpsarbejdere og mord på en lokal journalist.

Nogle af dem sad først ved siden af mig og ville småsnakke, som om vi var på date – det var surrealistisk. En, der ikke selv voldtog mig, spurgte, om jeg var ked af det? Jeg sagde: »Hvad tror du?«. Så spurgte han: »Er du vred?«.

»Ja, jeg er vred«, svarede jeg.

»Hvorfor?«, spurgte han.

»Fordi soldaterne voldtager mig, det bør de ikke gøre«

Voldtægter og seksuel fornedrelse er almindeligt kendte ingredienser på begge sider i borgerkrigen i verdens yngste nation, Sydsudan, men at ofrenes forklaringer kommer frem, hører til de absolutte sjældenheder. For slet ikke at tale om, at gerningsmændene får deres dom.

Men ifølge BBC er det, hvad der netop er sket i Sydsudans hovedstad, Juba. De ti dømte soldater fra regeringshæren begik den alvorlige ’fejl’, at deres ofre var fem hvide kvindelige nødhjælpsarbejdere - flertallet fra USA.

FN styrke hjalp ikke

De havde søgt tilflugt på et kendt hotel, da kampe mellem to fraktioner i hæren brød ud 11. juni 2016. Mens FN’s sikringsstyrke så passivt til, blev hovedstaden hærget. Det hjalp ikke, at et af voldtægtsofrene fik forbindelsen til FN’s hovedlejr omkring en kilometer væk. Der var ingen hjælp at hente fra den kinesiske såkaldte udrykningsstyrke.

Men imod sædvanen har gerningsmændene til henrettelsen af en lokal journalist og voldtægterne af nødhjælpsarbejderne fået deres straf. I første omgang lagde de udenlandske donorer hårdt pres på den sydsudanesiske regering for at få gerningsmændene fundet og stillet for retten.

Det lykkedes ,og nu er de blevet dømt fra 7 års fængsel til livstid. De to soldater, der koldblodigt aflivede journalisten John Gatluk, skal sidde i fængsel resten af deres dage, mens de øvrige fik mellem 7 og 14 års fængsel. Gatulak forsøgte sammen med kvinderne at skjule sig på Hotel Terrain, men de blev fundet. Da soldaterne fandt ud af, at han til hørte en rivaliserende etnisk gruppe, skød de ham uden tøven.

Tvunget til at se på

»Jeg kunne høre, at de råbte: Nuer - han er nuer (den ene dominerede etniske gruppe i landet, red.). Den soldat, der holdt sin pistol mod Johns hoved, skød to gange. Han faldt sammen på gulvet«, har en af de voldtagne kvinder forklaret nyhedsbureauet AP i et anonymiseret vidneudsagn.

En anden af kvinde har beskrevet, hvordan hun blev tvunget til at se på voldtægten af en kollega, før hun selv blev voldtaget. »Så kom natten, en lang forfærdelig og skræmmende nat, hvor vi ventede på hjælp - på at der kom nogen. Der var intet lys, det var bælgmørkt«, forklarede vidnet.

Hun fortsatte: »Vi overlevede, og vi kom tilbage til samfundet - til relativ sikkerhed. For Sydsudans kvinder er voldtægter meget mere almindelige og meget mere voldelige, end vi kan forstille os. De får aldrig en chance for at rejse væk«.

Seniorforsker Jairo Munive fra Dansk Institut for Internationale Studier har beskæftiget sig indgående med Sydsudan. Han har kaldt retssagen for en slags ’showcase’, der skal berolige vestlige donorer og især USA.

»Det er naturligvis godt, at det kommer frem i lyset. Men i forhold til de overgreb, der ellers sker mod civile i Sydsudan, er det en lille ting. At ofrene var hvide, har stor betydning for, at sagen er blevet rejst. Men overgrebene sker hver dag – stadigvæk«, sagde Jairo Munive.