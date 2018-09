Vrede over anonymt indlæg: Embedsmand må stå frem med advarsel om Trumps mentale tilstand

Hvis embedsfolk i Det Hvide Hus virkelig mener, at landets leder er så langt ude, at de er nødt til at undergrave og modarbejde ham, så bør de tage konsekvensen og stå åbent frem med deres advarsel.

Den kritik lyder fra flere sider, efter at New York Times i går publicerede et debatindlæg, som ifølge avisen er fra en højtstående embedsmand, som ønsker at forblive anonym.

Embedsmandens eller embedsmændenes anonyme indlæg advarer om, at præsident Donald Trump er så utilregnelig og amoralsk, at han ikke er egnet til sit embede. I indlægget står, at afsenderen og kolleger har overvejet at bruge den mulighed i den amerikanske grundlov, som muliggør at afsætte en præsident.

Men, skriver embedsmanden, »ingen ønskede at udløse en forfatningsmæssig krise«.

»Så vi vil gøre, hvad vi kan, for at styre regeringen i den rigtige retning, indtil det - en eller anden måde - det er forbi«, lyder det i indlægget.

Den fremgangsmåde er dybt problematisk, advarer blandt andre avisen The Washington Post i en analyse. Når Trumps modstandere i Det Hvide Hus undlader at stå frem med deres kritik og bruge forfatningens muligheder, så starter de reelt en anden krise og endnu større krise, lyder det fra avisen i, hvad der nærmest er en skideballe til afsenderen eller afsenderne af læserbrevet.

Analyse: Embedsmænd må stå frem

Disse embedsmænd »overbeviser måske sig selv om, at det ikke er en krise, at en præsidents egne hjælpere og rådgivere danner en 'modstandsbevægelse'«, skriver analyseskribent Aaron Blake.

Men, fortsætter han, »hvis de virkelig er så bekymrede, skulle man tro, at de ville være så alarmerede, at de ville lægge navn til at fortælle offentligt, hvad der sker«.

I stedet lader de til at ville beskytte sig selv og håbe på, at alt nok skal gå, påpeger Aaron Blake:

»De tror, det er bedst at bidrage til en demokratisk krise, som kan udvikle sig til en krise for hele landet, mens de undgår den mulighed i forfatningen, som angiveligt er der til netop et tilfælde som dette«.

Jagten på afsenderens identitet er da også for længst gået ind. Det skaber en absurd situation for New York Times, mener en af avisens mest profilerede skribenter, graverjournalist Jodi Kantor.

Hun undrer sig højlydt over avisens interne selvmodsigelse i, at avisen bringer et eksplosivt indlæg fra en afsender, som kun avisens debatredaktion kender identiteten på:

»Så grundlæggende set må journalister fra New York Times nu forsøge at afsløre identiteten på en skribent, som vores kolleger på debatredaktionen har lovet at beskytte med anonymitet?«, skriver Jodi Kantor på Twitter i et indlæg, som vækker stor debat.

Trump forudser sin egen valgsejr i 2020

Donald Trump selv affejer advarslen fra det anonyme debatindlæg som et udtryk for »uærlige« mediers fejlslagne forsøg på at komme ham politisk til livs.

»Det fejlslagne New York Times har et anonymt debatindlæg - kan I tro det? Et anonymt - hvilket betyder et kujonagtigt - debatindlæg«, sagde Donald Trump ifølge NPR til en flok tilhørere, da han blev spurgt af en journalist, hvad hans reaktion på debatinlægget er.

Men modstandernes mission vil ikke lykkes, fastslog præsidenten, som forudså, at han vil blive genvalgt ved næste præsidentvalg i 2020.

»Vi gør det fremragende. Meningsmålingerne er på himmelflugt. Vores meningsmålinger er fremragende, og ved I hvad? Ingen kommer i nærheden af at slå mig i 2020«, sagde Donald Trump.

Det fremgik ikke, hvilke meningsmålinger præsidenten refererede til. Tre af de seneste målinger over Trumps popularitet i befolkningen viser et dyk, så der nu er blot 36-37 procent af amerikanerne, som synes, han gør det godt.

Omvendt vil eksperter ikke udelukke et genvalg i 2020. Tidligere præsidenter har også haft perioder med meget lav folkelig opbakning uden at det afholdt dem fra at blive genvalg.