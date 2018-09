USA-ekspert: »Man kunne godt mene, at præsidenten gør offentligt, hvad Nixon forsøgte at gøre bag lukkede døre, nemlig at få lukket en undersøgelse« Situationen i Det Hvide Hus kan hurtigt udvikle sig til en fuld forfatningskrise.

Det er svært at finde historiske fortilfælde for, at USA's præsident af nære medarbejdere bliver beskrevet som utilregnelig, amoralsk, løgnagtig og momentvis til fare for nationens sikkerhed. Og hvad mere er: at flere af disse medarbejdere ser det som deres patriotiske pligt at skærme verden fra hans værste instinkter.