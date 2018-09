Nyt Europakort? Serbien og Kosovo overvejer at flytte grænser Præsidenterne for Serbien og Kosovo møder i dag op i Bruxelles med en ide om at bytte territorium. Det vil åbne Pandoras æske på Balkan, siger kritikere.

FOR ABONNENTER Europakort i alverdens atlasser risiker at blive forældede. Præsidenterne for Serbien og Kosovo har fået en ide til at varme op under de fastfrosne forhandlinger om normalisering af forholdene mellem de gamle fjender: De vil justere landegrænserne efter den etniske sammensætning af befolkningen. Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent og få fuld adgang til Politiken i en måned for bare 1 kr. Bliv abonnent for 1 kr Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind