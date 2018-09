Nyt Europakort?: Serbien og Kosovo overvejer at flytte grænser Præsidenterne for Serbien og Kosovo møder i dag op i Bruxelles med en ide om at bytte territorium. Det vil åbne Pandoras æske på Balkan, siger kritikere.

Europakort i alverdens atlasser risiker at blive forældede. Præsidenterne for Serbien og Kosovo har fået en ide til at varme op under de fastfrosne forhandlinger om normalisering af forholdene mellem de gamle fjender: De vil justere landegrænserne efter den etniske sammensætning af befolkningen.

Ideen om at bytte landområder i det nordlige Kosovo og sydlige Serbien skal drøftes i dag i Bruxelles, når forhandlingerne mellem den serbiske præsident, Aleksandar Vucic, og Kosovos præsident, Hashim Thaci, genoptages sammen med EU’s udenrigschef, Federica Mogherini.

Normaliseringen af forholdet mellem Serbien og Kosovo er en klokkeklar forudsætning for, at de to lande på Vestbalkan kan få indfriet drømmene om EU-medlemskab, men ideen om et landbytte er mildt sagt kontroversiel.

Mange iagttagere mener, at det kan føre til en sneboldeffekt på Balkan, hvis man opgiver tanken om multikulturelle samfund med mindretal af kosovoalbanere i Serbien og serbere i Kosovo.

Frygten er, at det vil få de etniske spændinger til at blusse op i det tidligere Jugoslavien, hvor borgerkrigene hærgede i 90’erne, og at det kan føre til lignende krav om ændringerne af landegrænserne i Makedonien og Bosnien-Hercegovina.

Kilde: The Economist

Tysk modstand

I EU er der ikke enighed om visdommen i at trække nye streger på europakortet. Den tyske europaminister, Michael Roth, advarer i skarpe vendinger Serbien og Kosovo mod det.

»Det vil ikke løse nogen problemer at gentegne grænserne. Et sådan tiltag vil åbne en Pandoras æske af etniske gensidige beskyldninger. Fremtiden for Vestbalkan er alene multietnisk, multireligiøs og multikulturel. Sammen i forskellighed, sådan er Europa«, lød det fra Michael Roth i mandags.

EU-Kommissionen har valgt en mere imødekommende melodi om »ikke at udelukke noget«, så længe stabiliteten i regionen er i fokus. Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) slår en lignende tone an.

»Grænseændringer er altid komplicerede. Der er aldrig nogen perfekte løsninger. Det er som udgangspunkt positivt, når to lande er enige om at løse uenighederne i samarbejde i stedet for konflikt. Det synes jeg, at vi skal bakke op om«, lyder det i en skriftlig udtalelse fra ham.

»Men det er også vigtigt, at en løsning er i overensstemmelse med folkeretten og kan støttes af FN’s Sikkerhedsråd. Ellers risikerer vi at åbne for Pandoras æske og sætte ild til andre af regionens grænsestridigheder«, udtaler Anders Samuelsen.

Der bor omkring 145.000 serbere i Kosovo og cirka 70.000 kosovoalbanere i Serbien – de fleste ved Presovodalen i det sydlige Serbien. At flytte grænserne vil være en måde at få anerkendt Kosovos selvstændighed og dermed få sat gang i EU-optagelsesprocessen.

På hver sin side i krigen

Den serbiske kontrol med Kosovo sluttede i 1999, men Serbien anerkender fortsat ikke Kosovos selvstændighedserklæring fra 2008. Det samme gør sig gældende for blandt andet Rusland, men også for visse EU-lande, herunder Spanien, der selv kæmper med selvstændighedshungrende mindretal.

Præsidenterne for Kosovo og Serbien forsøger at forsikre omverdenen om, at manøvren ikke vil have den frygtede sneboldeffekt.