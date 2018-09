Sverigedemokraternes formand i tv-debat: Lav skoler kun for indvandrere, så de ikke ødelægger undervisningen for svenske børn

Svenske børn lider under, at bogligt svage indvandrerbørn sænker niveauet i den svenske folkeskole.

Derfor ønsker Sverigedemokraternas formand, Jimmie Åkesson, at oprette særskoler for indvandrerbørn, der ikke behersker det svenske sprog.

»Vi har fået utroligt mange fra andre lande til de svenske skoler. Al ære til sprogskolerne, men det går udover de svenske elever, som allerede behersker sproget«, lød det i aftes fra Åkesson under en partilederdebat på svensk TV4.

»Hvis man er nyankommet og ikke behersker sproget, skal man heller ikke gå i den regulære skole. Så skal man gå i en separat skole, indtil man behersker sproget ordentligt«, sagde han.

Debatten bevægede sig så hurtigt videre, at ingen af de andre partiledere nåede at forholde sig til forslaget. Til gengæld kom kort efter gang i debatten om de mange udlændinge, der er kommet til Sverige.

Blandt andet gik den kristdemokratiske formand, Ebba Busch Thor, skarpt til angreb på statsminister Stefan Löfven (S) for håndteringen af af flygtningekrisen efterårsmånederne 2015, da over 100.000 mennesker søgte asyl i Sverige.

»Statsministeren stod på Sergels Torg og sagde, at mit Europa bygger ikke mure. Sverige stod uden lederskab«, sagde Ebba Busch Thor og tilføjede, at regeringen i første omgang pandede de forslag til stramninger ned, som hun kom med dengang.

Stefan Löfven svarede, at efteråret 2015 var en ekseptionel tid.

»Vi tog ansvar og vi lavede flygtningepolitikken om. Nu ligger vi på EU-niveau. 65.000 er sendt tilbage. Systemet fungerer«, sagde han.

I to timer lange debat deltog Jimmie Åkesson på lige fod med de øvrige partiledere. Men han livede især op, da temaet om udlændinge dukkede op i de sidste ti minutter af debatten.

Miljöpartiets leder Gustav Fridolin sagde, at koncentrationen af indvandrere i de mest udsatte boligområder er det største problem.

»Men det, der bekymrer mig allermest, er den voksende racisme i Sverige«, sagde Fridolin.

Omvendt angreb Jimmie Åkesson alle de andre for ikke at forstået de grundlæggende problemer med at tage så mange flygtninge.

»Vi er nødt til at kræve, at hvis du skal bo her i landet, så skal du tilpasse dig«, sagde Jimmie Åkesson.