Præsidentens advokat: Trump nægter definitivt at svare på Mueller-spørgsmål

Donald Trump kommer ikke til svare på spørgsmål, hverken mundtligt eller skriftligt, fra den særlige anklager Robert Mueller i forbindelse med dennes undersøgelse af russisk indblanding i det amerikanske præsidentvalg.

Det slår den amerikanske præsidents personlige advokat, Rudy Giuliani, nu fast.

Alle spørgsmål til Trump om hans eventuelle forsøg på hindring af rettens gang - det potentielle anklagepunkt mod præsidenten i forbindelse med Ruslands-sagen - er »no go«, siger Giuliani til AP.

Trump floppede i test

Det har indtil nu været uklart, om Donald Trump ville acceptere at lade sig afhøre af Mueller og hans folk. I januar udtalte præsidenten, at han var klar til en afhøring - ja, at han faktisk så frem til den.

Sidenhen er meldingerne fra Det Hvide Hus i spørgsmål blevet tiltagende uklare. Hvilket blandt andet skyldes, at Trump klarede sig elendigt, da han deltog i et rollespil, hvor hans specielle rådgiver i Ruslands-sagen John Dowd simulerede, hvordan en Mueller-afhøring kunne forløbe. Trump rodede sig her ud i så mange løgne og modsigelser, at Dowd efterfølgende på det kraftigste frarådede, at Trump lod sig afhøre.

John Dowd trak sig i marts fra posten som rådgiver, angiveligt fordi han var frustreret over, at Trump i vid udstrækning ignorerede hans rådgivning.

Fra ja til måske

I august havde Donald Trump selv fået så kolde fødder, at han i et interview med Reuters udtrykte bekymring for, at hvordan en eventuel afhøring af ham ville blive udlagt og brugt.

»Selv hvis jeg siger sandheden, så gør det mig til en løgner. Det går ikke«, sagde præsidenten blandt andet.

Og nu er det så definitivt, at præsidenten ikke vil lade sig afhøre. Et udtryk for, skriver AP, at Trumps advokater vil beskytte ham mod spørgsmål om hans handlinger som præsident.