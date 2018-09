Britisk radiovært i København: Burkaforbuddet har ændret omverdenens syn på danskerne Danmark har altid været associeret med en høj grad af tolerance og løssluppenhed. Men den illusion er ved at briste, mener BBC-vært Jonathan Dimbleby.

Det trak store overskrifter i Danmark, da et flertal i Folketinget besluttede at indføre det omstridte maskeringsforbud, der trådte i kraft 1. august.

Historien fangede dog ikke kun danskernes opmærksomhed, fortæller den britiske radiovært Jonathan Dimbleby.

»Folk er overraskede over, at I så hurtigt har truffet den her beslutning om burkaen. Det er en ret stor ting«, siger han.

Han er vært på BBC-programmet 'World Questions', der i denne uge besøgte København. I panelet sad Pernille Skipper (El), Martin Henriksen (DF), forfatter Knud Romer og Uzma Ahmed fra foreningen Brune Feminister og besvarede spørgsmål fra publikum. Programmet bliver sendt i eftermiddag klokken 15 på BBC World Service.

I dag er spørgsmålet, om den høje skat har de effekter, man ønsker. Jonathan Dimbleby

Jonathan Dimbleby er en rutineret mand i den britiske mediebranche. Den 74-årige brite er uddannet historiker, og han startede hos BBC i 1969. Det meste af hans karriere har han beskæftiget sig med udenrigsstof, men han var også vært på den britiske tv-kanal ITV's valgdækning ved de tre valg, hvor Labour-lederen Tony Blair vandt regeringsmagten.

Jonathan Dimbleby under optagelsen til en tidligere udgave af 'World Questions'.

Jonathan Dimbleby under optagelsen til en tidligere udgave af 'World Questions'.

Dagen inden programmet skulle optages, satte Politiken sig og drak en espresso med Jonathan Dimbleby på en café foran Palads for at spørge, hvorfor Danmark er så interessant, at han er kommet her for at lave et radioprogram.

»Vi har altid associeret Danmark med en høj grad af social sikkerhed, tolerance, liberale værdier og høje skatter, der finansierede det hele. Det har altid lignet et meget konsensussøgende og ensrettet land«.

Er det ikke længere sådan?

»De store problemer, Danmark står over for, angående indvandring, islam, social sikkerhed, skattetryk og arbejdsløshed, er problemer, som er relevante for folk i den brede verden. Den måde, de bliver håndteret på i Danmark, udfordrer, hvor enige vi altid har troet, at I er i Danmark«.

»Du kan se ændringen, når du lytter til den politiske retorik, og når du læser om holdningen til minoritetsgrupper. Fra et britisk og europæisk perspektiv er holdningen til burka og niqab meget usædvanlig for Danmark«.

Det er jo ikke unikt for Danmark, at der er en udpræget skepsis overfor indvandring.

»Nej, det er ikke unikt, men det er illustrativt for resten af Europa. Det, der er unikt ved Danmark, er, at vi opfatter Danmark som et fuldstændig sammenhængende og socialtliberalt samfund, med meget høje skatter, der har haft store sociale fordele. Men det bliver der sat spørgsmålstegn ved på en måde, der er ikke er sket før, og hvis det kan ske i Danmark, kan det ske alle steder. Udgangspunktet har altid været, at hvis den høje skat kunne levere social harmoni, er der en gensidig accept af skatten. Men i dag er spørgsmålet, om den høje skat har de effekter, man ønsker«.

I er åbenlyst splittede

Det er første gang, at Jonathan Dimbleby er i Danmark, og da Politiken møder ham, har han ikke engang været her i 24 timer. Han har næsten kun nået at blive frustreret over åbningstiden på de københavnske museer, der som grundregel holder lukket om mandagen.

Derfor indrømmer han også, at danskerne selv har bedre svar på mine spørgsmål, end han har.