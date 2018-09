Tony Blair: Moderate har måske tabt Labour til venstrefløjen

Den tidligere britiske premierminister Tony Blair siger, at han »ikke er sikker på, at det er muligt for den moderate fløj i arbejderpartiet Labour at generobre kontrollen over partiet fra venstrefløjen«.

Den tidligere Labour-leder, der reformerede partiet i 1990'erne og var regeringschef fra 1997 frem til 2007, siger til BBC, at arbejderpartiet er blevet »radikalt forandret under Jeremy Corbyn«.

»Det er en anden form for arbejderparti. Kan de moderate genvinde flertallet? Det ved jeg ikke«, siger Blair, som rykkede partiet ind mod midten.

Corbyn siger til Tony Blairs udtalelse, at hans forgænger må anerkende, at partiet i dag har langt flere medlemmer end nogensinde før.

»Jeg har været i Labour hele mit liv. Jeg er socialist. Jeg er fast besluttet på at at få skabt et mere retfærdigt og lige samfund. Det er derfor, partiet eksisterer. Vi er der for menneskerettighederne, for social retfærdighed og for briternes fremtid«, siger Corbyn.

Blair har kommenteret udviklingen i partiet efter et internt opgør, hvor kritikere af Corbyn blev stemt ned og efterfølgende sagde, at de stod over for en fløj af »trotskister, stalinister og kommunister«.

Hård kritiker af Corbyn

Tidligere på ugen kom det til et internt opgør i Labour om antisemitisme (had mod jøder). Det skete efter flere måneders bitter diskussion, der ikke mindst drejer sig om Corbyn, som længe er blevet beskyldt for at tillade antisemitiske holdninger i partiet.

Tidligere på ugen meddelte en af arbejderpartiets veteraner, Frank Field, som har siddet i parlamentet i næsten 40 år, at han trækker sig fra en post, hvor han havde ansvaret for at sikre partidisciplinen.

Han henviste til, at Jeremy Corbyn ikke havde formået at få stoppet de mange anklager om antisemitisme.

I en kommentar til et mere polariseret arbejderparti og en mere polariseret situation hos de konservative siger Blair:

»Jeg tror ikke, at den britiske befolkning vil tolerere en situation, hvor de ved det næste valg for eksempel skal vælge mellem Boris Johnson og Jeremy Corbyn«.

Blair har altid været en hård kritiker af Corbyn og dennes støtter. I 2015 advarede Blair om, at arbejderpartiet risikerer at blive udslettet, hvis Corbyn blev partileder.

ritzau