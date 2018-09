Brasiliens førende præsidentkandidat fik en kniv i maven Den ultrakonservative Jair Bolsonaro er blevet udsat for et knivattentat under sin valgkamp. Hans tilstand er alvorlig, men stabil.

Fra alle sider i Brasiliens politiske spektrum haglede fordømmelserne ned, efter at landets førende præsidentkandidat Jair Bolsonaro sent torsdag blev udsat for et groft knivoverfald. Hans tilstand er fortsat alvorlig, men stabil.

»Demokratiet tåler ikke situationer som denne«, hed det i en meddelelse fra landets valgtribunal om attentatet, der er det første af sin art i Brasiliens nyere historie.

Alle Bolsonaros rivaler op til præsidentvalget 7. oktober har ligeledes reageret med afsky og vrede.

Den ultrakonservative Jair Bolsonaro førte valgkamp i delstaten Minas Gerais og red på skuldrene af en flok tilhængere, da en mand pludselig kastede sig mod ham og borede en kniv ind hans mave. På tv-optagelserne ser man det brede smil stivne og hans ansigt fortrække sig i smerte. Bolsonaros vagter fik den bevidstløse kandidat bragt til det lokale hospital, hvor han blev opereret i to timer for alvorlige indre blødninger.

Hospitalet meddelte i går, at han skal forblive indlagt de næste 10 dage og muligvis længere. Han skal endvidere opereres mindst én gang til.

Den situation skaber usikkerhed om den kontroversielle Bolsonaros valgkamp, om end flere analytikere i går mente, at sympatien nu vil samle sig om den syge kandidat og formodentlig udmønte sig i flere stemmer.

Spring frem hos vælgerne

Samme dag som attentatet fandt sted, viste en ny meningsmåling, at den tidligere kaptajn, der er en varm tilhænger af Brasiliens militærdiktatur (1964-85), atter har taget et spring fremad og nu står til at opnå 22 procent af stemmerne næste måned.

Han overgås kun af Arbejderpartiets Lula da Silva, der imidlertid sidder i fængsel med en dom på 12 år og i sidste uge af valgtribunalet fik nej til at stille op som kandidat. Men selv om Bolsonaro således nu er den førende kandidat, er han også den mest forhadte. Hele 44 procent af vælgerne siger, at de ikke kunne drømme om at stemme på ham.

Bolsonaro har stærkt outrerede holdninger til kvinder, homoseksuelle og venstreorienterede, som han under sin valgkamp har truet med at henrette, hvis han kommer til magten. Han agter at besætte de fleste poster i sin regering med militærfolk og går desuden ind for at legalisere våbenbesiddelse i et af verdens mest voldelige lande.

Gerningsmanden til attentatet, en tilsyneladende psykisk forstyrret 40-årig mand ved navn Adélio Bispo de Oliveiro, er anholdt, har tilstået og er nu sigtet for mordforsøg. Ifølge flere medier har han tidligere været aktiv i Socialistpartiet, men politiet har endnu ikke noget at sige om mandens motiv.