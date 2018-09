Tidligere tv-chef kalder tv-stations afstandtagen fra svensk partileder for »forbløffende og ekstremt alvorligt«

Sverigedemokraternas pressechef, Henrik Vinge, skal i dag mødes med Eva Landahl, der er ansvarlig for den svenske tv-kanal SVT's valgdækning.



Det sker i kølvandet på gårsdagens afsluttende partilederrunde, hvor tv-værten på SVT, Martina Nord, på åben skærm tog afstand fra Sverigedemokraterna og formanden Jimmy Åkesson.

»Jimmy Åkessons udtalelse var groft generaliserende, og SVT tager afstand fra den«, lød det.

I debatten sagde Jimmie Åkesson, at nogle indvandrere ikke passer ind i Sverige.

SVT's åbenlyse afstandtagen har fået partiets pressechef til at kræve en undskyldning.

»På mødet vil jeg argumentere for, at dette er en skandale, og at vores krav er, at de undskylder for dette klart og hurtigt«, siger Henrik Vinge til den svenske avis Expressen.

»Jeg håber, at de vil give os den undskyldning. Alle kan lave fejl, og så accepterer vi den selvfølgelig«, lyder det fra ham.

Det skal tages alvorligt

At en tv-kanal vælger at tage afstand fra et parti skal tages yderst alvorligt ifølge Jan Scherman, tidligere chef på den svenske tv-kanal TV4.

»Det er forbløffende og ekstremt alvorligt«, siger han til Expressen.

»Jeg synes ikke, at det er SVTs opgave at komme med den slags kommentarer til det, der er blevet sagt i partilederdebatten«, siger han.

Selv Centerpartiets partileder, Annie Lööf, som Jimmy Åkesson har en heftig debat med i debatten, skriver på sin Twitter.

»Jeg er ikke enig i SVT's afstandtagen, men Åkesson kan ikke gå uantastet«.

Ser att SD vill få ny tv-tid med anledning av deras uttalande ikväll. Jag lägger mig inte i SVT:s avståndstagande men Åkesson kan ju inte stå oemotsagd. Möt mig i valrörelsens sista debatt imorgon, Jimmie Åkesson. — Annie Lööf (@annieloof) 7. september 2018

De to parter skal mødes klokken 11.00 i dag.