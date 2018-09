Dokumentation: Se svensk tv-vært tage afstand fra Sverigedemokraternas formand

De færreste er i tvivl om, at indvandrerdebatten og Sverigedemokraterna deler vandene i Sverige.

Alligevel har det vakt opsigt, at tv-værten Martina Nord i aftes afsluttede en partilederdebat på Sveriges Television (SVT) med af tage afstand fra Sverigedemokraternas partileder, Jimmie Åkesson.

Det skete efter at Åkesson under partilederdebatten blandt andet sagde om nogle indvandrere, at de ikke passede ind i Sverige.

Du kan se de to tv-klip nedenfor:

Her tager SVT-værten afstand fra Jimmie Åkesson.

Her siger Åkesson, at indvandrere ikke passer ind i Sverige.